Der frühere US-Präsident Bill Clinton ist am Montag in Berlin gelandet. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung hat Clintons Privatflugzeug am Morgen den Flughafen in Berlin-Schönefeld erreicht. Clinton sei dann im Auto in die Stadt gebracht worden. Dort soll er laut Informationen der Zeitung in einer Suite des Hotels Adlon im Zentrum Berlins unterkommen. Auch seine Frau, die ehemalige US-Außenministerin und First Lady Hillary Clinton, soll sich demnach dieser Tage in der Hauptstadt aufhalten.