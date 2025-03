Lächelnd hinter Panzerglas: Klette-Prozess hat begonnen

Raubüberfälle in drei Bundesländern?

Perücken, falsche Schnurrbärte und Waffen

Wie eine freundliche Nachbarin

Anwälte sprechen von öffentlicher Vorverurteilung

"Die gesamte öffentliche Vorverurteilung steht in Zusammenhang mit der RAF", sagt die Anwältin Undine Weyers. Sie zieht unter anderem auch in Zweifel, dass bei einem Überfall in Richtung des Fahrers geschossen worden sei. Aus Sicht der Verteidigung stellen die Behörden Klette als gefährlicher dar als sie ist. Nach ihrer Festnahme am 26. Februar 2024 in Berlin-Kreuzberg fanden die Ermittler unter anderem Pistolen, Munition und sogar Kriegswaffen in der Wohnung der früheren RAF-Terroristin, in der Nachbarn sie als Claudia kannten.