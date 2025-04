Ex-Salzburg-Coach wohl Kandidat in Leipzig

Von dpa 04.04.2025 - 11:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Jens-Christian Wagner: Der Gedenkstättenleiter zeigt sich bestürzt. (Quelle: Hannes P Albert/dpa)

Die israelische Regierung hatte gegen einen der Redner bei der Befreiungs-Gedenkfeier in Weimar protestiert. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald findet klare Worte.

Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, hat die Einflussnahme der israelischen Regierung auf die zentrale Gedenkfeier in Weimar kritisiert. Das sei das Schlimmste, was er in den vergangenen 25 Jahren erlebt habe, sagte er bei radio3 vom rbb.

Hintergrund ist die ursprünglich geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm bei dem am Sonntag in Weimar geplanten Gedenken zum 80. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Die Rede wurde verschoben, weil sich wegen der Einladung von Boehm ein Konflikt mit Vertretern der israelischen Regierung anbahnt, hatte Wagner am Mittwoch gesagt. Boehm ließ auf Anfrage über seinen Verlag mitteilen, dass er sich dazu nicht äußern werde.

Israelische Botschaft empörte sich auf X

In dem Interview von radio3 sagte der Gedenkstättenleiter dazu: "Das habe ich noch nie erlebt und ehrlich gesagt, das möchte ich auch nie wieder erleben, tatsächlich gedrängt zu werden. Einem Enkel einer Holocaust-Überlebenden das Wort zu versagen, das ist wirklich das Schlimmste, was ich in 25 Jahren Gedenkstättenarbeit erlebt habe." Zu der Gedenkfeier werden etwa zehn Überlebende des NS-Terrors erwartet.

Die israelische Botschaft in Berlin hatte auf X geschrieben, es sei empörend und eine "eklatante Beleidigung des Gedenkens an die Opfer", Boehm einzuladen. In dem Posting unterstellte die Botschaft Boehm unter anderem, den Holocaust zu relativieren.