Trauriger Höhepunkt der internationalen Verbindung: Als die Bahn im Dezember 2016 die Einführung eines dichteren Takts auf der Strecke feiern wollte, fehlt der verantwortliche Bahnvorstand am Bahnhof Bruxelles-Midi. Der ICE war liegengeblieben. Sehr verspätet kamen Vorstand samt angeheuerter Blaskappelle am Zielbahnhof in Belgien an – mit einem französischen Thalys.