Aktualisiert am 07.04.2025 - 16:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Deutschland gab es voriges Jahr mehrere Terrorangriffe auffallend nah vor Wahlen. Jetzt gibt es neue Hinweise auf eine Einflussnahme aus dem Ausland.

Nach mehreren mutmaßlichen Anschlägen in Deutschland im vergangenen Jahr gehen Sicherheitsbehörden möglichen Hinweisen nach einer gezielten Steuerung aus dem Ausland nach. Dazu liefen "Überprüfungen", die Hinweise würden "sehr ernst genommen", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag. Zuvor hatte das ZDF über eine mögliche russische Einflussnahme oder Mitwirkung unter anderem an dem Messerangriff von Mannheim vom Mai 2024 berichtet.