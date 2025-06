Einigung am Mittwoch?

Dass es zu einer Einigung beim Kanzlertreffen am Mittwochnachmittag kommt, ist jedoch unwahrscheinlich. Auch Finanzminister Klingbeil zeigte sich am Montagabend skeptisch: "Wir werden das in dieser Woche noch nicht abschließend klären", so Klingbeil bei einer Veranstaltung in Düsseldorf.