Robert Habeck wird sich offenbar nicht nur aus dem Bundeskabinett verabschieden, sondern plant auch, sein Bundestagsmandat niederzulegen. Grünen-Parteikreisen zufolge will er sein Mandat lediglich noch bis zur parlamentarischen Sommerpause ausüben. Darüber hatte zunächst der "Spiegel "berichtet. Auch nach t-online-Informationen gehen gut informierte Grüne davon aus, dass Habeck sein Bundestagsmandat bald aufgibt.

Als Nachfolgerin ist die 25-jährige Grünen-Politikerin Mayra Vriesema vorgesehen. Sie studiert derzeit internationale Politik und internationales Recht in Kiel und gehört wie Habeck dem Grünen-Landesverband Schleswig-Holstein an. Bei der Bundestagswahl 2025 stand sie auf Platz fünf der Landesliste. Vriesema soll laut "Spiegel" mit Beginn der neuen Sitzungsperiode im September in den Bundestag einziehen. Zwischen ihr und Habeck habe es laut Bericht mehrere Gespräche über die Nachfolge gegeben.