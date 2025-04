Katholische Laien: Kurs der Öffnung muss weitergehen

Sollte ein Konservativer gewählt werden, so wäre das nach ihren Worten für die katholische Kirche in Deutschland eine große Herausforderung. "Wir sind uns natürlich bewusst, dass es Kräfte in der katholischen Kirche gibt, die ganz anders weitergehen wollen, die die Macht der Kleriker erhalten wollen, die in einer zu großen Freiheit der Gläubigen Gefahren sehen für die Einheit der Kirche", sagte Stetter-Karp. "Dieses Risiko gibt es, und es ist nicht klein." Sollte es dazu kommen, müsse man sehen, wie man damit umgehen würde: "Aber es würde dann sicher deutlich schwerer für die deutsche Kirche."