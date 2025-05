Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Politiker Krah

AfD-Politiker Maximilian Krah ist gerade erst in den Bundestag eingezogen - und steht schon wieder in den Schlagzeilen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche ermittelt.

Berichte über Russland- und China-Verbindungen

Der Fall hat eine lange Vorgeschichte. Krah hatte vor einem Jahr wochenlang in den Schlagzeilen gestanden. Hintergrund waren zum einen Berichte über mutmaßliche Verbindungen zu prorussischen Netzwerken. So wurde bekannt, dass der Politiker Interviews auf der Plattform "Voice of Europe" gegeben hatte, die im Verdacht steht, Geld an europäische Politiker gezahlt und prorussische Propaganda verbreitet zu haben. In der EU war ein Sendeverbot für die Plattform beschlossen worden.