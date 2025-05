Der Regierungschef habe in Sachen Charme zwar immer noch "ein bisschen was von einer Büroklammer", attestierte etwa die TV-Moderatorin Bettina Böttinger dem Regierungschef. Seine Botschaft, dass alle an der Veränderung des Landes mitwirken sollten, sei dennoch bei ihr angekommen.

Die Gäste

Grünen-Chefin befürchtet Chaos

Sie wünsche der Regierung gutes Gelingen, weil das Land es verdient habe, befürchte aber Chaos, sagte die Grünen-Politikerin. Konkret bezog sich Brantner damit auf die Migrationspolitik, wo Merz ohne klare Rechtsgrundlage agiere. "Wir vergrätzen die Partner – die Polen , die Österreicher, die Schweizer", urteilte sie über die geplanten Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Landesgrenze. Auch für die Verteidigungspolitik gelte, dass der Fokus auf der europäischen Zusammenarbeit und nicht auf Deutschland allein liegen müsse. Merz' Plan, die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas auszubauen, bezeichnete Brantner in diesem Zusammenhang als "schwierig".

Gegen eine Verschlechterung des Verhältnisses zu den europäischen Partnern spreche Merz' jüngste Initiative mit den Staatenlenkern Frankreichs, Polens und Großbritanniens für Frieden in der Ukraine. So viel europäische Gemeinsamkeit wie Merz in drei oder vier Tagen habe dessen Vorgänger Olaf Scholz in dreieinhalb Jahren nicht zustande bekommen, stellte Laschet anerkennend fest.