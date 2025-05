Grüne-Jugend-Chefin lehnt Rücktritt und Entschuldigung ab

Aktualisiert am 31.05.2025 - 00:01 Uhr

Mit einem Anti-Polizei-Pulli hat Jette Nietzard einen Sturm der Empörung ausgelöst. Nun reagiert sie und verweist auf weitere Kleidungsstücke in ihrem Schrank.

Die Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, will nach ihrem Post mit einem Anti-Polizei-Pullover weder zurücktreten noch sich entschuldigen. Dem Magazin "Stern" sagte sie auf die Frage, ob dies das letzte Interview an der Spitze der Grünen-Nachwuchsorganisation für sie sei: "Da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin bis Oktober gewählt und habe bis dahin einen Jugendverband zu führen. Das werde ich auch tun." Die 26-Jährige fügte hinzu: "Mich zu entschuldigen, fände ich übertrieben."

Nietzard hatte sich auf ihrem privaten Instagram-Kanal mit einem Pullover gezeigt, auf dem das Kürzel "ACAB" zu lesen war. Es steht für "All Cops Are Bastards". Zudem trug sie eine Kappe mit der kapitalismuskritischen Aufschrift "Eat the rich". Viele Grünen-Politiker reagierten empört, einige legten ihr auch den Rücktritt nahe.