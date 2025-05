Auch unter Präsident Donald Trump wollen die USA ab 2026 Mittelstreckenwaffen wie den Marschflugkörper Tomahawk in Deutschland stationieren. "Bei meinen jüngsten Gesprächen in den USA wurde die Zusage für die Stationierung des Verbands mit weitreichenden Waffensystemen noch einmal eindeutig bekräftigt", sagte Generalinspekteur Carsten Breuer dem Magazin "Der Spiegel".

Breuer hatte kürzlich erstmals General Dan Caine, seit April neuer Generalstabschef des US-Militärs, zu Gesprächen getroffen. In Berlin kamen nach dem Regierungswechsel in Washington Zweifel auf, ob sich Präsident Trump an die Zusage seines Vorgängers Joe Biden hält. Mit der Stationierung eines US-Verbands mit Tomahawk-Systemen will Deutschland die Zeit überbrücken, bis die Bundeswehr selbst über weitreichende Waffen verfügt, die gemeinsam mit Großbritannien entwickelt werden. "Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln", sagt Breuer.