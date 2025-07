Union sieht keinen Zeitdruck im Streit um Richterwahl

Aktualisiert am 14.07.2025 - 15:31 Uhr

Aktualisiert am 14.07.2025 - 15:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Hinter den Kulissen wird in der Regierung Merz um eine Mehrheit für neue Verfassungsrichter gerungen. (Foto Archiv) (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Am Freitag waren die Wahlen zweier neuer Richterinnen und eines Richters für Karlsruhe kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags abgesetzt worden. Der Druck gegen die von der SPD vorgeschlagenen Potsdamer Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf war in der Union zu groß geworden. Die Fraktionsführung konnte die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung nicht mehr garantieren.

Regierung sieht Fraktionen am Zug

CDU und CSU sehen in der Sache nun keinen Zeitdruck. Kornelius bekräftigte Äußerungen des Kanzlers vom Vortag, dass es mit einer Lösung nicht eile. Er zeigte sich zuversichtlich, "dass die zuständigen Ebenen, in diesem Fall die Fraktionen, sich dieser Sache nun annehmen werden". Der Bundesregierung stehe es gut an, die Angelegenheit "etwas zu entdramatisieren".