CSU will neue Richter-Kandidaten – Grüne: "Respektlosigkeit"

Aktualisiert am 24.07.2025 - 15:39 Uhr

Aktualisiert am 24.07.2025 - 15:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die CSU will den festgefahrenen Streit um die Besetzung dreier Posten beim Bundesverfassungsgericht mit einem neuen Kompromissvorschlag in Bewegung bringen. Landesgruppenchef Alexander Hoffmann plädiert für ein Personalpaket, das "aus komplett neuen Namen" bestehen könne. Damit signalisierte er Bereitschaft, auch den CDU-Kandidaten Günter Spinner auszutauschen.

SPD und Grüne wehren Vorstoß ab

Beim Koalitionspartner SPD und den Grünen kommt das gar nicht gut an. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge wertete den Vorstoß sogar als "Gipfel der Respektlosigkeit" den bereits nominierten Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber. Die SPD verwies auf frühere Äußerungen, nach denen sie an ihren beiden Kandidatinnen festhalten will.