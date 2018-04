Merkel besucht Trump

Küsschen, Reden, Mittagessen

27.04.2018, 19:36 Uhr | js, t-online.de

Trump in Merkel im Weißen Haus: Der US-Präsident empfing die Kanzlerin für ein kurzes Arbeitstreffen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Angela Merkel ist zu Gast bei US-Präsident Donald Trump in Washington. Nach der Begrüßung lobt Trump die Kanzlerin überschwänglich.

US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt des Treffens mit Angela Merkel die Beziehung zur Kanzlerin gelobt. "Wir haben eine sehr großartige Beziehung", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington. Das Verhältnis sei von Anfang an großartig gewesen, manche Leute hätten das aber nicht verstanden, fügte er hinzu.



Trump bezeichnete Merkel als "außergewöhnliche Frau". Er gratulierte ihr zudem noch einmal zum Wahlsieg der CDU bei der Bundestagswahl im vergangenen September.

Merkel bedankte sich, entgegnete, die Regierungsbildung habe etwas gedauert, und sagte, es sei ihr wichtig gewesen, als ersten Besuch außerhalb Europas nach Washington zu kommen und die Zusammenarbeit mit Trump zu vertiefen.

Gespanntes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist derzeit angespannt. Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Trump und Merkel sollten der drohende Handelskrieg mit der Europäischen Union stehen. Außerdem wird es um den Atom-Deal mit dem Iran und die Lage in Syrien gehen.

Das gesamte Treffen ist auf nur zwei Stunden und 40 Minuten angelegt. Der Begrüßung folgte ein gemeinsames kurzes Arbeitsgespräch. Dann waren ein längeres Mittagessen und eine Pressekonferenz angesetzt. Merkel soll noch am späten Nachmittag Washingtoner Zeit zurück nach Deutschland reisen.

Diesmal gab Trump ihr die Hand

Das erste Treffen zwischen Donald Trump und Angela Merkel war nicht sehr gut gelaufen. In der Erinnerung haften geblieben war im März 2017 vor allem, dass der Präsident der Kanzlerin im Oval Office einen Handschlag zu verweigern schien; er habe entsprechende Rufe nicht gehört, sagte Trump später. Dieses Mal begrüßte Trump die Kanzlerin freundlich. Während eines kurzen Statements schüttelte er ihr auch die Hand.

Schon im Vorfeld hatte er sich nach außen um eine positive Gesprächsatmosphäre bemüht. "Ich freue mich darauf, heute Kanzlerin Angela Merkel zu treffen", schrieb Trump am Freitag, wenige Stunden vor der Begegnung, auf Twitter.