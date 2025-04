Skat Palast: Skatspaß in Echtzeit erleben

Hybride Kriegsführung Putins Schattenarmee greift an

Von t-online , jhn 23.04.2025 - 20:53 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Wladimir Putin: Russland bedroht Deutschland und Europa. (Quelle: Kristina Kormilitsyna/reuters)

Immer wieder wird Deutschland Opfer von russischen Desinformationskampagnen, Cyberattacken und Sabotageakten. Experten sprechen von hybrider Kriegsführung. Wie geht Russland dabei vor?

Die Grenze zwischen Krieg und Frieden wirkt schwammig. Zwar befinden sich Deutschland und Russland nicht im Krieg, doch kommt es hierzulande immer wieder zu Bränden, Angriffen auf die Infrastruktur und politischer Einflussnahme – und immer öfter soll Russland dahinterstecken.

In Deutschland wächst die Sorge vor russischer Sabotage durch sogenannte "Wegwerf-Agenten", also länderübergreifend operierende, schwer identifizierbare Täter, die vom russischen Militärgeheimdienst GRU für gezielte Anschläge eingesetzt werden sollen.

Der Kreml attackiert dabei nicht nur die deutsche Wirtschaft und Infrastruktur, sondern nimmt auch Gesellschaft, Bildungsstätten und Politik ins Visier.

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde Deutschland zu einem der wichtigsten Unterstützer des von Kremlchef Wladimir Putin attackierten Landes. Diese politische und militärische Solidarität bleibt nicht folgenlos: Russland betrachtet die Bundesrepublik zunehmend als Feind und intensiviert seine hybride Kriegsführung gegen viele Unterstützer der Ukraine. Welche Folgen hat das für die innere Sicherheit in Deutschland? Und welche Ziele verfolgt Putin? t-online gibt einen Überblick:

Wie nimmt Russland Deutschland ins Visier?

Die Gefahrenlage ist ernst. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt: "Deutschland steht mit seiner Rolle in EU, Nato und anderen internationalen Organisationen seit Jahren im Fokus russischer Nachrichtendienste." Laut einem Bericht der Behörde sind Spionage, Cyberangriffe, Sabotage, politische Einflussnahme und Sanktionsumgehung die wichtigsten Aspekte der hybriden Kriegsführung. Immer mit dem Ziel, sogenannte Schutzziele anzugreifen.

Ein zentrales Ziel Russlands besteht darin, Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen. Immer wieder kam es dabei zu Angriffen in Form gezielter Desinformation. So berichteten Medien während des Wahlkampfes über Sabotageakte: In mehreren Fällen waren Auspuffrohre von Autos mit Bauschaum verklebt worden – versehen mit Aufklebern, die Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigten und den Slogan "Sei Grüner!" trugen. Ziel dieser Aktion war es offenbar, Stimmung gegen die Grünen und ihren Kanzlerkandidaten zu machen. Die Spuren der Sabotageserie führen nach Recherchen des "Spiegel" zu russischen Auftraggebern.

Auch im Zusammenhang mit den Anschlägen von Menschen mit Migrationshintergrund kurz vor der Bundestagswahl wird Hinweisen nachgegangen, ob diese gezielt von Russland angeworben wurden. Laut dem Internet-Profiler Steven Boschart gab es bereits vor der Tat Suchanfragen mit dem genauen Namen und Standort des Attentats in Mannheim, wie das ZDF berichtete. Die Behörden gehen davon aus, dass das Ziel darin bestand, die in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte AfD zu stärken. Die Unterstützung russlandfreundlicher Parteien lässt sich in vielen europäischen Ländern beobachten.

Die "Kritis"

Ein weiterer Aspekt sind russische Angriffe auf kritische Infrastruktur in Deutschland (Kritis). Damit sind Anlagen, Einrichtungen und Organisationen gemeint, die für das Gemeinwesen der Gesellschaft unverzichtbar sind. Experten warnen vor einer Zunahme solcher Attacken, der Bevölkerungsschutz bereitet sich entsprechend vor und stockt die Notfallausrüstung auf. So soll Russland in der Ostsee verlegte Unterseekabel mithilfe der sogenannten Schattenflotten sabotiert haben.

Putins hybride Kriegsführung konzentriert sich aber nicht nur auf Politik und Infrastruktur, zunehmend ist auch die Wirtschaft betroffen. Zuletzt erregte ein Brand der Firma Diehl in Berlin Aufsehen, vermutet wird ein Anschlag durch russische Saboteure. Das Unternehmen ist für die deutsche Rüstungsindustrie relevant. Es entwickelt und liefert unter anderem Hightech-Ausrüstung für die bodengebundene Luftverteidigung, Lenkflugkörper, Munition und Schutzsysteme. Bereits 2024 kursierten Anschlagspläne gegen den Rheinmetall-Chef Armin Papperger.