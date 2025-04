Papst Franziskus (l.) mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 2024: Der evangelische CSU-Chef wird die Union bei der Beerdigung in Rom vertreten. (Quelle: Vatican Media/ipa-agency.net/imago-images-bilder)

Der CDU-Chef und künftige Kanzler Friedrich Merz reist nicht zur Beisetzung des Papstes in Rom. Dafür kommt ein anderer Unionspolitiker.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reist am Samstag zur Beisetzung des verstorbenen Papstes Franziskus nach Italien. Söder werde an der Trauerfeier in Rom teilnehmen, sagte einer Sprecherin des Ministerpräsidenten. Es handelt sich demnach um eine eintägige Reise.