Endergebnis der Thüringen-Wahl

FDP schafft es gerade so in den Landtag

07.11.2019, 12:09 Uhr | job, t-online.de

Der Thüringer Spitzenkandidat Thomas L. Kemmerich mit FDP-Chef Christian Lindner: Die FDP ist knapp in den Landtag eingezogen. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Das Zittern hat ein Ende: Das Ergebnis der Wahl in Thüringen steht endgültig fest – und die FDP hat es über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

Die FDP ist in Thüringen denkbar knapp in den Landtag eingezogen. Das verkündete der Landeswahlleiter in Erfurt. Die Liberalen bekamen demnach 5,0 Prozent. Die Fünf-Prozent-Hürde übersprangen sie nur mit 73 Stimmen. Die bisherigen vorläufigen Ergebnisse der anderen Parteien wurden weitgehend bestätigte.

Damit endet das Bangen der FDP, die nach dem vorläufigen Ergebnis am Wahlabend Ende Oktober nur fünf Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde gelegen hatte. Die Ergebnisse wurden seitdem überprüft, das ist in Deutschland nach jeder Wahl üblich. Der Landeswahlausschuss ging sie am Donnerstag nochmals Wahlkreis für Wahlkreis durch, bevor der Landeswahlleiter das amtliche Endergebnis verkündete.

FDP hatte fünf Jahre Pause

Damit ist die FDP nach fünf Jahren Pause erneut im Thüringer Parlament vertreten. Im Jahr 2014 hatte sie mit 2,5 Prozent den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nicht geschafft.

Die Regierungsbildung wird in Thüringen weiterhin schwierig bleiben, weil das favorisierte Bündnis von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine Minderheitsregierung bilden müsste und auf Stimmen anderer Fraktionen angewiesen wäre, um zu regieren.





Auch eine Konstellation unter Führung der CDU aber ohne die AfD hat keine Mehrheit. FDP und CDU haben eine feste Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen. Außerdem will keine der im künftigen Landtag vertretenen Parteien mit der AfD zusammenarbeiten.