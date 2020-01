Landtagswahl

SPD in Hamburg in Umfrage knapp vor den Grünen

06.01.2020, 14:12 Uhr | dpa

Katharina Fegebank (Grüne) und Peter Tschentscher (SPD) beim Neujahrsempfang: Beide wollen in Hamburg Bürgermeister werden. (Quelle: imago images)

Ende Februar wird in Hamburg gewählt. Sowohl SPD als auch Grüne wollen den Ersten Bürgermeister stellen. Es wird knapp – doch derzeit liegt der Amtsinhaber in einer Umfrage vorne.

Rund eineinhalb Monate vor der Wahl in Hamburg behauptet sich die SPD in einer Umfrage trotz herber Verluste knapp vor den Grünen als stärkste Kraft. Wenn schon an diesem Sonntag Bürgerschaftswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 29 Prozent und die Grünen auf 26 Prozent. Das ergab eine Befragung des Forsa-Instituts für das "Hamburger Abendblatt". Damit könnte SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher sein bisheriges rot-grünes Bündnis fortsetzen.

Sonntagsfrage zur Bürgerschaftswahl in Hamburg • Forsa für das Hamburger Abendblatt: SPD 29 % | GRÜNE 26 % | CDU 16 % | DIE LINKE 10 % | FDP 7 % | AfD 7 % | Sonstige 5 %

Drittstärkste Kraft würde der Umfrage zufolge derzeit die CDU mit 16 Prozent. Die Linken würden 10 Prozent erreichen, FDP und AfD jeweils 7. In einer Umfrage der "Bild"-Zeitung aus dem November lagen die Grünen knapp vor der SPD.

Für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar hofft Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, mit ihren Grünen stärker zu werden als die SPD. Sie hat angekündigt, selbst Bürgermeisterin werden zu wollen. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 war die SPD auf 45,6 Prozent gekommen, die Grünen erreichten 12,3 Prozent.