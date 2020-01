Rassistischer Angriff in Halle?

Unbekannte schießen auf Büro des SPD-Abgeordneten Diaby

15.01.2020, 17:27 Uhr | t-online.de , dpa , joh

Auf das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle (Saale) ist geschossen worden. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln.

Am Morgen entdeckten Mitarbeiter eines SPD-Bürgerbüros in Halle (Saale) fünf Einschusslöcher in einer Scheibe. Bislang Unbekannte hatten offenbar mit einer Waffe auf das Büro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby gefeuert.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) January 15, 2020

Ein Foto, auf dem Einschusslöcher in der Scheibe des Bürgerbüros zu sehen sind, teilte der Politiker bei Twitter. Dazu schreibt er: "Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln."

Eine Mitarbeiterin hatte die Beschädigung gegen 9.30 Uhr bemerkt und sofort die Polizei gerufen. "Wir sind geschockt", sagte sie t-online.de. Es habe auch schon zuvor Beschädigungen gegeben – jedoch nie in dieser Form. 2015 hatten ebenfalls bislang Unbekannte eine Fensterscheibe des Büros eingeschlagen.

Bundestagsabgeordneter Karamba Diaby (Quelle: Jörg Carstensen/dpa)

Karamba Diaby war 2013 als erster Farbiger in den Bundestag gewählt worden. Außenminister Heiko Maas reagierte empört. "Einfach unfassbar. Widerlich und feige. Volle Unterstützung, auch für das gesamte Team", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. "Wir werden weiter an Eurer Seite für eine freie, tolerante und vielfältige Demokratie eintreten. Jetzt erst recht!"

In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Angriffe und Gewaltandrohungen gegen Politiker sowie Farb- und Brandanschläge auf Gebäude und Pkw von Politikern gegeben.