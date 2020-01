Spitzenwechsel in Berlin?

Bericht: Michael Müller will SPD-Landesvorsitz an Giffey abgeben

29.01.2020, 09:33 Uhr | AFP, nhr

Franziska Giffey und Michael Müller: Der Regierende Bürgermeister von Berlin will sich offenbar von der Landesspitze der SPD zurückziehen. Giffey soll sein Nachfolgerin werden. (Quelle: imago images)

Michael Müller will sich aus der Spitze der Berliner SPD zurückziehen. Familienministerin Franziska Giffey soll als Teil einer Doppelspitze in seine Fußstapfen treten – möglicherweise auch in einem weiteren Amt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will einem Bericht zufolge nicht erneut als SPD-Landesvorsitzender kandidieren. Der 55-Jährige werde beim Landesparteitag im Mai nicht erneut antreten, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch. Müller habe sich mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey darauf verständigt, die beim Parteitag wahrscheinlich in einer Doppelspitze kandidieren werde – Kovorsitzender könnte demnach der SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, werden.

Müller ist seit 2016 Landesvorsitzender der Berliner SPD. Laut RBB will er Regierender Bürgermeister bleiben. Die nächste Abgeordnetenhauswahl findet regulär im Herbst 2021 statt. Die SPD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der "Tagesspiegel" berichtet, dass außerdem geplant sei, dass Giffey auch das Bürgermeisteramt von Müller übernehmen soll. Möglicherweise sogar noch vor Ablauf der aktuellen Legislaturperiode.