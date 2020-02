Elf Tote nach Schüssen

Was wir über die Tat von Hanau wissen

20.02.2020, 09:47 Uhr | rew, dpa, AFP

SEK-Beamte in der Nähe eines Tatorts im Einsatz: Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter tot in seiner Wohnung auf. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

War die Gewalttat in Hanau ein Terroranschlag? Noch ist die Lage unübersichtlich, doch langsam verdichten sich die Hinweise. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Neun Menschen sind am späten Mittwochabend in einer Shisha-Bar und einem Café im hessischen Hanau erschossen worden. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot, bei ihm fand man seine tote Mutter. Insgesamt sind also elf Menschen tot. Was wissen wir über die Tat? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

►Aktuelle Entwicklungen im Newsblog

Was ist passiert?

Gegen 22 Uhr fielen den Ermittlern zufolge die ersten Schüsse in einer Shisha-Bar am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt. Nur rund zwei Kilometer davon entfernt im Stadtteil Kesselstadt befindet sich ein weiterer Tatort, ein Kiosk mit einem Café. Dort fielen ebenfalls Schüsse.

Zunächst war die Rede von einer dritten Schießerei im Stadtteil Lamboy, diese Meldungen bestätigten sich aber nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort.

Was ist über den Täter bekannt?

Nach Informationen von t-online.de soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 43-jährigen Tobias R. handeln. Die Polizei fand ihn und seine Mutter während der Großfahndung in der Nacht tot in seiner Wohnung auf. Bei ihm soll die Polizei Medienberichten zufolge ein Bekennerschreiben gefunden haben.

Zudem wurde bekannt, dass der mutmaßliche Täter eine umfangreiche Sammlung von Erklärungen und Weltanschauungstheorien im Internet verbreitete. Die Dokumente liegen t-online.de vor. In einem knapp einstündigen Video behauptet der Mann unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.

Wenige Tage vor der Tat veröffentlichte der Täter noch ein Video auf Youtube. Darin spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen noch im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen. Ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

In dem Video sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen".

Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Gibt es einen politischen Hintergrund?

Die Bundesanwaltschaft hat aufgrund von "Anhaltspunkten für eine fremdenfeindliche Motivation" die Ermittlungen übernommen. Die Behörde spricht von einer "besonderen Bedeutung des Falls". Bislang war Tobias R. den Behörden nicht als fremdenfeindlich aufgefallen. Genauere Angaben machte die Bundesanwaltschaft zunächst nicht.

Besteht jetzt noch Gefahr?

"Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter", berichtete die Polizei am frühen Morgen auf Twitter. Die Tatorte sind weiträumig gesichert.