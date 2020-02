Nach Anschlag in Hanau

Seehofer: Polizeipräsenz in Deutschland wird erhöht

21.02.2020, 11:29 Uhr | dpa, AFP, jmt

"Dann hat er auf uns alle geschossen": Muhammed überlebte den Anschlag in Hanau, schildert im Interview den Moment der Attacke, bei der er angeschossen wurde. (Quelle: t-online.de)

Neun Menschen erschoss der Attentäter von Hanau am Mittwochabend in zwei Shisha-Bars und einem Café. Muhammed überlebte die Tat verletzt. In einem Video schildert er den Moment der Attacke. (Quelle: t-online.de)

Der Bundesinnenminister hat sich klar zum Anschlag von Hanau geäußert. Seehofer versprach eine Erhöhung der Polizeipräsenz. Es bestehe die Gefahr von Nachahmungstaten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Gewalttat von Hanau als rechtsterroristischen Terroranschlag bezeichnet. "Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag", sagte der CSU-Politiker an diesem Freitag. Es sei der "dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten". Wegen möglicher Nachahmungstäter, Wut und Emotionalisierung habe er mit den Innenministern der Länder ein konkretes Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung abgestimmt.

Deswegen werde die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöht. "Sensible Einrichtungen" wie insbesondere Moscheen würden verstärkt überwacht, zudem solle die Präsenz an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum erhöht werden. Seehofer verwies auf die Gefahr von Nachahmungstaten und sprach von einer "sehr hohen" Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus.