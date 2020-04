Roth kritisiert Seehofer

Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen "längst überfällig"

08.04.2020, 07:38 Uhr | dpa

Deutschland plant, 50 minderjährige Flüchtlinge von griechischen Inseln aufzunehmen. Für die Grünen-Politikerin Claudia Roth ist das zu wenig: Deutschland müsse seiner Verantwortung endlich gerecht werden.

Die geplante Aufnahme von 50 Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland reicht aus Sicht von Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) nicht aus. Die Zusage von Bundesinnenminister Horst Seehofer sei "längst überfällig und zugleich ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.



Deutschland sei gefragt, nicht nur die lange zugesagten 350 besonders gefährdeten Kinder zügig aufzunehmen, sondern "mit höheren Kontingenten seiner humanitären Verantwortung endlich gerecht zu werden".





Deutschland will kommende Woche 50 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Nach einer zweiwöchigen Quarantäne sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Das Bundeskabinett solle die Aufnahme an diesem Mittwoch beschließen.

Neben Deutschland hatte auch Luxemburg zugesagt, kurzfristig zwölf unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Aus der großen Koalition in Berlin hieß es, Griechenland und das UN-Flüchtlingshilfswerk hätten bisher nur für diese Gruppe, also die 50 plus 12 Minderjährigen, alle notwendigen Informationen zusammengetragen.