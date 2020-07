Anschlag in Halle

Gericht zeigt Tatvideo – Angeklagter grinst, Nebenkläger entsetzt

22.07.2020, 16:32 Uhr | dpa

Fast 30 Minuten eiskalte Grausamkeit: Als das Video des Halle-Attentäters beim Prozess gezeigt wurde, verließen mehrere Personen den Saal. Andere suchten Halt oder hielten sich die Augen zu. Der Angeklagte grinste.

Während der Sichtung des Tatvideos am zweiten Prozesstag zum Halle-Anschlag haben mehrere Nebenkläger den Gerichtssaal verlassen. Einige weitere schauten am Mittwoch weg, als das gut halbstündige Video gezeigt wurde. Manche bedeckten ihre Augen und hielten die Hände ihrer Anwälte oder Begleiter. Mehrere Seelsorger kümmerten sich um die Verletzten und Hinterbliebenen des Anschlags.

Stephan Balliet folgte dem Video konzentriert, anfangs mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Anwälte der Nebenklage machten einen psychologischen Gutachter im Saal darauf aufmerksam. Im Anschluss an die Sichtung unterbrach Richterin Ursula Mertens die Sitzung für 45 Minuten.

Der Attentäter hatte am 9. Oktober 2019 gefilmt, wie er schwer bewaffnet versuchte, in die Synagoge in Halle zu gelangen, um dort ein Massaker anzurichten. Als das nicht gelang, tötete der 28-Jährige zunächst eine zufällig vorbeilaufende Frau, wenige Minuten später dann einen Mann in einem Dönerimbiss.