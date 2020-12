Nach Razzien gegen Mitglieder

Seehofer verbietet rechtsextreme "Sturmbrigade 44"

01.12.2020, 07:08 Uhr | AFP

Das Bundesinnenministerium hat eine rechtsextreme Vereinigung verboten. Zuvor hat es Razzien gegen Mitglieder gegeben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Dienstag die rechtsextreme "Sturmbrigade 44", auch "Wolfsbrigade 44" genannt, verboten. Das teilte sein Sprecher am Morgen bei Twitter mit. Wer die Grundwerte der freiheitlichen Gesellschaft bekämpfe, "bekommt die entschlossene Reaktion unseres Rechtsstaates zu spüren", ließ Seehofer mitteilen.

Im Juli des vergangenen Jahres hatte die Bundesanwaltschaft in vier Bundesländern Wohnungen durchsuchen lassen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Konkret standen sechs Beschuldigte im Verdacht, 2018 innerhalb der Gruppierung "Wolfsbrigade" die Untergruppierung "Sturmbrigade" als "bewaffneten Arm" gebildet zu haben, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte.

Erklärtes Ziel der Gruppierung, das offenbar auch mit Gewalt verfolgt werden sollte, sei das "Wiedererstarken eines freien Vaterlandes" nach dem "germanischen Sittengesetz".