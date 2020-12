Corona-Lockdown im Detail

So viele Personen dürfen zusammen Weihnachten feiern

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder kündigen Ladenschließungen bis auf den Lebensmittelhandel ab Mittwoch an. (Quelle: Reuters)

Merkel kündigt Ladenschließungen an

Der Beschluss zum Corona-Lockdown sorgt für Verwirrung: Wer darf mit wem Bescherung feiern? Und wie viele Personen dürfen es insgesamt sein? Gibt es Unterschiede in den Bundesländern? Der Überblick.

Erst sollten die Corona-Maßnahmen für Weihnachten und Silvester gelockert werden, jetzt wird noch einmal verschärft – und doch gibt es Ausnahmen für Weihnachten. Was gilt nun? Wie viele Personen dürfen an den Feiertagen zusammen sein? Nur fünf Personen aus zwei Hausständen, wie die generellen Kontaktbeschränkungen vorsehen?

Die Formulierung im Beschlussdokument ist lang und etwas umständlich. t-online wirft einen genauen Blick auf die beschlossenen Maßnahmen. Demnach ist – mit Vorbehalt – für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage Folgendes erlaubt:





Ein Haushalt mit beliebig vielen Personen darf insgesamt vier weitere Personen über 14 Jahren beliebig vieler anderer Haushalte einladen.



Zum engsten Familienkreis zählen Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige.

Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahren aller beteiligten Personen.



Eine feste Personenobergrenze für die Weihnachtstage gibt es also nicht. Wie viele am Ende beisammen sind, hängt zum einen von der Anzahl der Kinder ab und zum anderen von der Größe des Hausstands, der mit vier weiteren Personen über 14 Jahren zusammenkommen darf. Im Beschluss heißt es ausdrücklich, die Regelung könne dazu führen, dass am Ende "mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahre" zusammenkommen.



Bürger werden gebeten, Kontakte schon fünf bis sieben Tage vor dem Familienfest auf ein Minimum zu reduzieren. Das alles gilt unter Vorbehalt. Denn im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz heißt es: Die Bundesländer werden die Treffen über die Weihnachtsfeiertage "in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen" zulassen. Das scheint eine Hintertür für eine Verschärfung der Regeln in besonders betroffenen Regionen offenzulassen.