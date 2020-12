RKI-Chef Wieler: "Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar"

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen mehr als 19.500 Neuinfektionen in Deutschland. Jetzt äußerte sich RKI-Chef Lothar Wieler und informiert über die aktuelle Lage.

Zur Eindämmung der Pandemie befindet sich Deutschland im Lockdown. Der Einzelhandel und Restaurants sind geschlossen, Kontakte müssen eingeschränkt, die AHA+L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften) eingehalten werden. Doch was bringen die Einschränkungen bislang? Innerhalb eines Tages wurden erneut fast 20.000 Neuinfektionen (19.528) von den Gesundheitsämtern gemeldet. Nun wendet sich RKI-Chef Lothar Wieler erneut an die Öffentlichkeit.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts über t-online-Liveticker:

10:38 Uhr: Damit endet die Pressekonferenz. die RKI-Sprecherin schließt mit einem Appell: "Bleiben Sie gesund und an Weihnachten zu Hause."

10:36 Uhr: Zum Schluss stellt Wieler noch einmal klar, dass uns der Kampf gegen das Virus für viele Jahre begleiten wird. Er gehe aber davon aus, dass sie die Symptomatik des Virus nicht verändern wird. Das sei aber in einem Zeitraum von vielen Jahren möglich.

10.32 Uhr: Aber trotz der Mutation gelte laut Wieler, dass der Impfstoff der Ausweg aus der Pandemie sei. Aber: Die Gefahr, dass die Mutation auch nach Deutschland kommt, sei sehr, sehr hoch.

10:28 Uhr: Über die Mutation, die aus Großbritannien gemeldet wurde, gebe es laut Wieler momentan noch nicht genug Daten, um zu sagen, wie ansteckend diese Variante sei. "Es deutet aber viel daraufhin, dass es ansteckender ist", sagt Wieler. Man stehe in engem Austausch mit den britischen Kollegen.

10:23 Uhr: Die Verantwortung dafür, dass sich das Virus nun noch stärker ausbreitet, lege laut Wieler bei der Bevölkerung. Es gebe Menschen, die sich nicht darum (um die Maßnahmen) scheren. "Die Partys feiern, sich lustig umarmen, sich in Geschäften drängen." So habe das Virus leichtes Spiel.



10:20 Uhr: Der RKI-Chef äußert Verständnis dafür, dass der Appell auf einen Reiseverzicht für manche Menschen aus beruflichen Gründen nur schwer umzusetzen ist. Aber für einen Großteil der Bevölkerung sei das nicht der Fall. "Wenn ich sehe, wie zehntausende Menschen noch reisen und sich auf Flughäfen drängeln, ist das für mich nur schwer nachvollziehbar."

10:17 Uhr: Nach den Anfangsstatements sind nun die Fragen der Journalisten an der Reihe. Wieler erklärt, dass Teile der Bevölkerung das Virus und Pandemie noch nicht ernst genug nehmen. "Es gibt Menschen, die diese Krankheit nach wie vor leugnen." Er könne aber nur schwer einschätzen, wie groß der Einfluss dieser Menschen sei.

10:13 Uhr: Jetzt spricht RKI-Impfexperte Ole Wichmann. Er stellt klar: Der mRNA-Impfstoff sei sicher und würde das menschliche Erbgut nicht verändern. "Trotz der Impfung müssen wir uns an die AHA+L-Regeln halten", erklärt auch er. Das Virus könne bei niedrigen Impfquoten weiterhin zirkulieren. Es sei noch unklar, in welchem Maß der Impfstoff Ansteckungen verhindern kann.

10:11 Uhr: Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer. Die ersten Impfungen starten bald, darüber sei Wieler froh. "Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht." Trotzdem sei weiterhin Disziplin erforderlich, denn Massen geimpft werden können, braucht es Zeit.

10:08 Uhr: Besonders kritisch sei die Lage in den Krankenhäusern. "Nicht nur die Intensivbetten sind belegt", meint Wieler, "auch andere Betten werden immer rarer. Manche Krankenhäuser müssen schon Notprogramme fahren, und viele Ärzte fallen selber aus wegen Covid-19."

10:06 Uhr: Der RKI-Chef stellt klar: Die Lage sei ernst, die Zahlen seien tragisch und wir würden das Coronavirus nur gemeinsam besiegen können. Er wiederholt immer wieder einen eindringlichen Appell: "Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, reisen Sie nicht, und treffen Sie, wenn möglich, immer dieselben Menschen. Und am besten draußen."

10:04 Uhr: Wieler spricht nun über die Mutation des Coronavirus. "Eines ist klar: Das Erbgut eines Virus ändert sich stetig", sagt er. "Je weiter sich ein Virus ausbreitet, desto mehr hat es Gelegenheit, sich zu verändern."

10:03 Uhr: Die Zahlen der Neuinfektionen seien besorgniserregend. "Leider sterben in Pflege- und Altenheimen mehr Menschen an Covid-19", erklärt Wieler. "Viele Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger sind am Limit. Das Virus lebt von unseren Kontakten und wir müssen unsere Kontakte reduzieren." Es werde noch mehrere Wochen dauern, bis die aktuellen Maßnahmen greifen.