Spahn zur Corona-Lage: "Das reicht noch nicht"

29.01.2021, 10:22 Uhr | t-online, lr

Kein Impfstoff, stattdessen Zoff mit den Herstellern: Deutschland erlebt eine weitere schwierige Situation in der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler äußern sich live zur aktuellen Lage.

Die Impfstoffvorräte in Deutschland werden immer weniger, die EU zofft sich offen mit den Pharma-Konzernen: In einer Woche voller Impf-Rückschläge hätte die Marktzulassung des Vakzins von Astrazeneca für positive Schlagzeilen sorgen können. Doch offenbar kann der Impfstoff zunächst nicht an Senioren verimpft werden. Bereits jetzt ist eine Debatte darum entbrannt, wer das Vakzin früher erhalten könnte.

Die Politik kommt in der Corona-Pandemie also nicht zur Ruhe: Jetzt äußern sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, und Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, zur aktuellen Lage. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream und im Liveticker.

Die Aussagen der Corona-Experten im Liveticker

10.22 Uhr: Nach Aussage Cichuteks seien 69 Menschen nach der Impfung verstorben, allerdings habe es sich dabei um Menschen mit schweren Grunderkrankungen gehandelt. Es gebe bislang keine Anzeichen für einen Zusammenhang mit der Impfung.

10.17 Uhr: Cichutek betont, dass sein Institut jeder Meldung über mögliche Nebenwirkungen in Deutschland nachgehe. Bislang stimmten die Meldungen nach mehr als 1,7 Millionen Impfungen in Deutschland mit denen der wissenschaftlichen Studien überein. Vereinzelt treten für kurze Zeit Schmerzen an der Einstichstelle, leichte Kopfschmerzen und leichtes Fieber auf. Es gebe bislang 22 Meldungen in Deutschland über allergische Reaktionen. Die Ursache sei noch nicht klar, alle Impfzentren seien aber auf diese "sehr, sehr seltene Nebenwirkung" vorbereitet. Alle Betroffenen hätten sich davon wieder erholt.

10.16 Uhr: Es übernimmt Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Sein Fachgebiet sind die Impfstoffe.

10.15 Uhr: Der beste Plan sei es, weiterhin so viele Kontakte wie möglich zu vermeiden, bekräftigt der RKI-Chef. Reisen und unnötige Treffen sollten gemäß der aktuellen Regeln vermieden werden.

10.13 Uhr: Wieler erklärt, dass es noch viele Fragezeichen zu den neuen Corona-Mutationen gebe. "Wenn sich die noch ansteckenderen Varianten hierzulande ausbreiten, wird sich die Lage wieder verschlimmern." Und er appelliert: "Einen erneuten starken Anstieg der Fallzahlen würden die Intensivstationen nicht verkraften."

10.12 Uhr: Jetzt berichtet RKI-Chef Wieler die aktuellen Fallzahlen. Diese gingen zwar deutschlandweit im Durchschnitt zurück. "Insgesamt infizieren sich aber immer noch zu viele Menschen", betont er. Es gebe weiterhin viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. In einigen Regionen Deutschland steige die Inzidenz auch wieder an.

10.10 Uhr: Der Gesundheitsminister betont, dass er den Frust vieler Menschen ob der Impfstoffknappheit verstehen könne. "Es stehen uns noch einige harte Wochen bevor", so Spahn. Dennoch befinde sich Deutschland auf dem Weg heraus aus der Pandemie.

10.07 Uhr: Spahn verweist auf immer mehr Kooperation zwischen Pharmaunternehmen. Die Produktion von Impfstoffen könne aber nicht innerhalb von zwei oder vier Wochen hochgefahren werden. Dennoch sei weiterhin das Ziel, jedem im Sommer ein Impfangebot machen zu können.

10.04 Uhr: "Es gibt weniger Impfstoff als wir erwartet hatten. Und die Terminhotlines sind teilweise schwer erreichbar", stellt Spahn fest. Rückschläge seien bei der "größten Impfaktion der Geschichte" möglich.

10.03 Uhr: Nun geht Spahn auf die aktuelle Impfsituation ein. Er rechne heute mit der Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs in der EU. Wahrscheinlich sei aber, dass dieser nur für unter 65-Jährige zugelassen werde. Für Senioren würden wichtige Daten zur Wirksamkeit fehlen.

10.02 Uhr: Gesundheitsminister Spahn eröffnet die Runde mit einer positiven Nachricht. Er sagt: "Wir verzeichnen einen positiven Trend. Die Zahl der Menschen, die sich anstecken, sinkt seit einigen Tagen." Dies zeige die Wirksamkeit der Maßnahmen, reiche aber noch nicht aus.

10.01 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.