t-online veröffentlicht Lieferlisten

So viele Impfdosen erhält Ihr Bundesland in den nächsten Wochen

Lieferausfälle wirbeln die deutschen Impfpläne durcheinander. Nun hat das Gesundheitsministerium detaillierte Listen verschickt, wann welcher Impfstoff in die Bundesländer geliefert werden soll. Ein Überblick.

Nach dem verpatzten Impfstart in Deutschland will Gesundheitsminister Jens Spahn nun mit guten Nachrichten punkten. "Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr Zug um Zug", sagte der CDU-Politiker am Samstag und warb bei der Bevölkerung um Geduld geworben. "Ich bitte einfach um ein Stück Vertrauen." Nach Angaben des Gesundheitsministeriums bekommen die Bundesländer bis zum 22. Februar über 1,7 Millionen Impfdosen mehr als bisher geplant.

Vor dem Impfgipfel am Montag mit Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs sind solche Nachrichten wichtig. Nach dem schleppenden Impfstart wird die Kritik am Impfmanagement von Bund und Ländern immer größer.

Mehrere Ministerpräsidenten kritisierten, ohne verlässliche Lieferungen die Impfungen nicht vernünftig durchführen zu können: "Auf dieser Basis können wir noch immer nicht verlässlich Impftermine vergeben", sagte etwa die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer der "Bild am Sonntag". Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte bereits am Samstag via Twitter moniert: "Gerade teilt das Bundeskanzleramt mit, dass jetzt auch die zugesagten Lieferungen der Moderna-Impfstoffe reduziert werden. Wie soll man da Impfungen planen?"

Biontech soll Lieferausfälle kompensieren können

Was Tschentscher meint: Der US-Pharma-Riese Moderna liefert in der kommenden Woche rund 43.000 Impfdosen weniger. Laut Gesundheitsministerium werden die fehlenden Vakzine aber durch zusätzliche Lieferungen des Mainzer Impfstoffunternehmens Biontech kompensiert. Das Ministerium verweist dabei auf detaillierte Lieferlisten mit den Impfstoffherstellern für die kommenden Wochen, die am Samstag verschickt wurden. t-online liegen diese Listen vor. Aus diesen kann entnommen werden, wie viele Vakzine-Dosen die einzelnen Bundesländer im Februar an die Bevölkerung verimpfen können.

So viel Moderna-Impfstoff soll an die Bundesländer verschickt werden:

(Quelle: Gesundheitsministerium)



So viel Biontech-Impfstoff soll an die Bundesländer verschickt werden:

(Quelle: Gesundheitsministerium)



So viel Astrazeneca-Impfstoff soll an die Bundesländer verschickt werden:

(Quelle: Gesundheitsministerium)



Alle Lieferangaben sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Sie setzen voraus, dass sich die Hersteller sich an ihre prognostizierte Liefermengen halten werden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert deshalb vom Impfgipfel "genauere und verbindliche Aussagen darüber, wie die Pharmaindustrie ihre Lieferverpflichtungen einhalten will und wie sie die Produktion von Impfstoffen aufstocken kann, damit die Verimpfung vor Ort reibungslos funktionieren kann".



Gesundheitsminister Spahn müsse "einen verlässlichen nationalen Impfplan" vorlegen, sagte Mützenich der "Welt am Sonntag". Der Plan müsse aufzeigen, "welcher Impfstoff wann und für welche Gruppe zur Verfügung steht. Und wie gegebenenfalls Lücken gefüllt werden, wenn es Probleme gibt."