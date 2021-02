LIVECorona-Lage

Mutation auf dem Vormarsch: "Unser Ziel zu erreichen, wird schwieriger"

19.02.2021, 10:13 Uhr | dpa, cck

Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren über die Verbreitung der Mutationen. Deren Anteil ist rasant gestiegen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler informieren ab 9.30 Uhr über die Corona-Lage in Deutschland. Mit dabei ist auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Der CSU-Politiker sitzt derzeit der Länder-Gesundheitsministerkonferenz vor. Vor allem die Verbreitung der Mutationen dürften ein großes Thema sein.

10.25 Uhr: Spahn betont nochmal, dass er nicht ausschließen könne, dass es zu Beginn der kostenlosen Schnelltestphase zu Engpässen komme. Das sei so, wenn viele etwas gleichzeitig wollen, so Spahn. Die Produktionskapazitäten bei den Herstellern seien jedoch enorm gewachsen, deswegen sei er zuversichtlich, dass sich das schnell einpendele.

10.21 Uhr: "Gott sei Dank machen viele Ärzte und Wissenschaftler deutlich, dass der Impfstoff auch hilft", sagt Holetschek mit Blick auf das Mittel von Astrazeneca. Es müsse klar sein, dass der Impfstoff, der da sei, auch verimpft werden müsse.

10.16 Uhr: Spahn betont, dass alle drei Impfstoffe wirksam seien, auch der von Astrazeneca. An dem Mittel hatte es zuvor Kritik gegeben, es gab Berichte, dass sich Krankenhauspersonal teilweise den Stoff ablehne. Mehr dazu lesen Sie hier. Er appellierte nochmal an diejenigen, die ein Impfangebot bekommen, das auch wahrzunehmen. Es gebe viele Menschen, die sich darüber freuen würden.

10.13 Uhr: Erzieher und Grundschullehrer könnten in der Impfreihenfolge vorgezogen werden, weil sich in den Altersklassen die Abstandsregeln etwa weniger einhalten lassen, so Spahn. Holetschek befürwortet das ausdrücklich. Es sei bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass die Reihenfolge hinterfragt werde. Da kämen noch einige Herausforderungen auf die Ständige Impfkommission zu.

10.09 Uhr: Spahn beschwert sich über eine "Negativspirale". Die Vergleiche zwischen Deutschland und anderen Ländern seien teilweise wie Vergleiche zwischen Äpfeln und Birnen, so Spahn. Ein Beispiel sei, dass die Anzahl von PCR-Tests in Deutschland verglichen werde mit der Gesamtzahl aus PCR-Tests und Schnelltests in anderen Staaten, so Spahn. Beim Testen sei aber sicher noch Luft nach oben. Er betonte, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern gut dastehe und auch bisher gut durch die Krise gekommen sei.

10.03 Uhr: Es wird gefragt, ob das Öffnen der Schulen vor dem Hintergrund der Mutationen sinnvoll sei. Spahn antwortet, die Frage sei, wie die Schulen geöffnet werden. Er würden derzeit Konzepte ausgehandelt, die den Schulbesuch sicherer machen sollen. Dazu kämen die Testkonzepte der Bundesländer. Am Ende müssten diejenigen das verantworten, die entscheiden, sagt Spahn. Das sind im Fall der Schulöffnungen die Länder. Wieler empfiehlt, vor allem erst nur für die Jüngeren zu öffnen. Die Konzepte müssten in den Kitas und Grundschulen jedoch dringend vorher umgesetzt werden.

9.56 Uhr: Der Widerspruch zwischen sinkenden Zahlen und steigenden Mutationsanteil sei auch problematisch für das Erwartungsmanagement, sagt Spahn. Seit Herbst gebe es ein bundeseinheitliches Vorgehen, aber nun könne es in der Debatte immer wieder ausdifferenzieren. Heißt: Es könne regional unterschiedlich, je nach Inzidenzzahl, gehandelt werden. Allerdings müsse das unter den Regionen klug miteinander abgestimmt sei, so Spahn.

9.53 Uhr: Spahn bestätigt, dass Christoph Krupp, der bisherige Chef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Weggefährte von Finanzminister Olaf Scholz, Sonderbeauftragter für die Produktion von Corona-Impfstoff wird. Der "Spiegel" hatte darüber berichtet. Hier lesen Sie mehr dazu. Krupp soll so die Ministerien entlasten und ein zentraler Ansprechpartner für die Hersteller sein, sagt Spahn.

9.50 Uhr: Nun dürfen Fragen gestellt werden.

9.49 Uhr: Die Gesundheitsministerkonferenz wolle darüber beraten, Lehrer und Erzieher in der Impfreihenfolge nach vorne zu ziehen. Holetschek selbst befürworte diesen Schritt. Er fordert, abseits vom Bonus über nachhaltige Verbesserungen für Pflegekräfte nachzudenken. Das sei ein Thema der Zukunft.

9.46 Uhr: Nun ist Minister Holetschek an der Reihe. Er beschreibt, dass sich in den Grenzlandkreisen, vor allem zu Tschechien, die Mutation ausbreite. Deshalb seien die Grenzkontrollen ein gutes Instrument. Es sei absolut notwendig, die Arztpraxen und die Betriebsärzte mit bei den Impfungen einzubeziehen. "Impfen ist ein stückweit Licht am Ende des Tunnels", sagt Holetschek.

9.45 Uhr: Wieler erwartet in den kommenden Wochen mehr Ausbrüche, auch bei jüngeren Menschen. Jeder einzelne muss mitsteuern.

9.43 Uhr: Eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen sei wichtig, so Wieler. Er bittet darum, weiter die Kontakte einzuschränken, Menschen nur draußen zu treffen und in geschlossenen Räumen Masken zu tragen. Zudem solle auf Reisen verzichtet werden. Wer eine Impfung angeboten bekomme, solle sie auch annehmen, sagt Wieler.

9.41 Uhr: Nun spricht Wieler. Er warnt, dass die Fallzahlen derzeit nicht weiter sinken. Einige Bundesländer steuern auf ein Plateau zu, sagt er. "Warum bekommen wir das nicht besser in Griff?". Es könne sein, dass dies bereits mit den Mutationen zu tun habe, so Wieler. Wenn sich die britische Variante weiter ausbreite wird es schwieriger, das gesetzte Ziel zu erreichen und das Virus in Schach zu halten.

9.39 Uhr: Spätestens Anfang März soll es erste Zulassungen für Selbsttests geben, nachdem die Anträge geprüft werden, sagt Spahn. Ab Anfang März gibt es zudem kostenlose Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen. "Am Anfang wird es Schlangen geben", sagt Spahn.

9.38 Uhr: Er will sich noch nicht auf einen Zeitpunkt festlegen, ab wann Arztpraxen impfen können. Einige Zeitungen hatten berichtet, dass dies ab dem 1. April möglich sei. Spahn dementiert, dass dieser Termin feststehe.

9.37 Uhr: In der kommenden Woche werden zehn Millionen Dosen ausgeliefert werden. Dadurch könne sich die Geschwindigkeit beim Impfen deutlich erhöhen.

9.36 Uhr: Spahn kündigt an, dass ein vierter Impfstoff, vom Hersteller Johnson und Johnson, in der EU vor der Zulassung steht.

9.34 Uhr: In der Pandemie sei es wichtig, "unter Stress zu vertrauen", so Spahn. Bund und Länder agieren gemeinsam, auch beim Impfen.

9.33 Uhr: "Das Virus gibt nicht einfach auf", sagt Spahn. Einerseits gebe es sinkende Fallzahlen, andererseits einen ansteigenden Anteil der Virusmutationen. "Das mahnt nach Vorsicht", so Spahn. Deshalb müsse man bei den Lockerungen sehr vorsichtig vorgehen. Jeder fünfte Neuinfizierte habe sich mit der britischen Mutation angesteckt.

9.31 Uhr: Die Pressekonferenz startet, Gesundheitsminister Jens Spahn beginnt.

9.25 Uhr: In wenigen Minuten treten Spahn, Wieler und Holetschek vor die Kamera.

Spahn hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass der Anteil vor allem der britischen Mutation an den Neuinfektionen stark gestiegen ist und mittlerweile mehr als 20 Prozent ausmacht. Die stärkere Verbreitung der Varianten sieht Spahn als wichtig für die Debatte um Lockdown-Lockerungen an.

Die Zahl der Neuinfektionen hat sich stabilisiert, nachdem sie eine längere Zeit stärker gesunken ist. Der R-Wert, der anzeigt, wie viele Menschen eine Person infiziert, ist sogar gestiegen. Auch der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert bewegt sich nur noch langsam Richtung 50. Hier lesen Sie mehr zu den aktuellen Zahlen.

Kanzlerin Angela Merkel will zudem um 11.00 Uhr an einer Videokonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern teilnehmen. Im Zentrum soll der weitere Kampf gegen das Coronavirus stehen. Unter anderem sollen die Kommunalpolitiker laut Söder aus erster Hand erfahren, wie Merkel die aktuelle Lage einschätzt.