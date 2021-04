Kanzlerfrage der Union

Söder-Kandidatur könnte Grüne viele Sitze kosten

16.04.2021, 20:01 Uhr

Armin Laschet und Markus Söder: Die Wahl des Kanzlerkandidaten in der Union hat großen Einfluss auf die Regierungsbildung. (Quelle: imago images)

Wird Markus Söder Kanzlerkandidat, wäre eine Regierungsbildung ohne die Union laut einer Umfrage zufolge nicht mehr möglich. Die Grünen würden in diesem Fall die meisten Stimmen einbüßen.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union nur mit Söder als Kanzlerkandidat ein zukunftsträchtiges Ergebnis erzielen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Blitzbefragung des Marktforschungsinstituts Insa für "Bild". Genauer gesagt zeigt die Umfrage, dass mit Söder als Kanzlerkandidat keine Regierungsbildung ohne die Union möglich wäre – mit Laschet allerdings schon.



Ohne Nennung der Kandidatennamen würden CDU und CSU aktuell auf 28 Prozent der Wählerstimmen kommen. Unter der Voraussetzung, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat ist, stimmen wiederum nur 27 Prozent für die Union. In letzterem Fall könnten FDP, SPD und Grüne, die es insgesamt auf 53 Prozent bringen, also ohne CDU und CSU regieren. Laschet wäre in diesem Fall auch gar nicht erst Kanzler. Angenommen, Söder wäre Kanzlerkandidat, würden 37,5 Prozent der Stimmen auf die Union entfallen, wodurch beispielsweise eine starke GroKo wieder möglich werden würde.



Vor allem die Grünen würde die Kanzlerkandidatur von Söder Stimmen kosten. Während die Partei es bei einer Kandidatur von Laschet auf 20 Prozent bringen würde, wären es im Falle von Söder nur noch 16,2 Prozent.