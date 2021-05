Umstrittene Gerichtsentscheidung

Keine Maskenpflicht an Schulen? Oberlandesgericht hebt Urteil auf

19.05.2021, 10:55 Uhr | das, t-online

Unterricht an einer Schule mit Maskenpflicht: Gegen diese Maßnahme hatte eine Mutter in Weimar geklagt (Symbolfoto). (Quelle: Björn Hake/imago images)

Keine Masken, keine Testpflicht: An zwei Schulen in Weimar wurden Corona-Maßnahmen im April per Eilverfahren aufgehoben. Nun hat das Oberlandesgericht in Jena das Urteil gekippt.

Das Thüringer Oberlandesgericht hat die Aufhebung mehrerer Corona-Regeln an zwei Schulen in Weimar gekippt. Zuvor hatte das Bildungsministerium des Bundeslandes Beschwerde gegen das Urteil des Familiengerichts in der Stadt eingelegt.



Der Fall hatte zuvor bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Ein Familiengericht hatte geurteilt, dass an zwei Schulen in Weimar das Tragen von Masken, Einhalten von Mindestabständen und regelmäßige Coronatests nicht vorgeschrieben werden dürfen. Gleichzeitig solle in den Schulen der Präsenzunterricht eingehalten werden. Geklagt hatte die Mutter zweier Schüler.



Das Oberlandesgericht begründete die Aufhebung nun damit, dass das Familiengericht in der Sache nicht zuständig sei, sondern die Verwaltungsgerichte.