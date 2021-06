Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

CDU und AfD liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

03.06.2021, 18:35 Uhr | dpa, MaM

Zwei Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt trennen AfD und CDU nur ein Prozentpunkt voneinander. Eine andere Partei hofft auf ihre Rückkehr in den Landtag.

Nur wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD ab. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den "Spiegel" kommt die CDU auf 29 und die AfD auf 28 Prozent.

Es folgen Linke und SPD mit jeweils rund 10 Prozent und die Grünen mit 8 Prozent. Die FDP würde dem Umfrageergebnis zufolge sechs Prozent der Stimmen erhalten und somit die 5-Prozent-Hürde knapp überwinden. Sie könnte damit nach zehn Jahren Pause wieder in den Landtag einziehen.

Übertrifft die AfD ihr Wahlergebnis von 2016?

Den Angaben zufolge handelt es sich nicht um eine Prognose des Wahlausgangs am Sonntag, sondern um die Wahlpräferenz der derzeit Wahlberechtigten. Es vergingen nun noch ein paar Tage, in denen sich vor allem taktische Wählerinnen und Wähler noch umentscheiden könnten – bis zum 6. Juni.

Seit fünf Jahren regieren in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und Grüne zusammen. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die CDU 29,8 Prozent erreicht, vor der AfD mit 24,3 Prozent, der Linken mit 16,3 Prozent und der SPD mit 10,6 Prozent. Die Grünen erreichten 5,2 Prozent.