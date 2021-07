Corona-Schutz für Schüler

Virologin Brinkmann für vermehrten Einsatz von PCR-Tests

04.07.2021, 09:12 Uhr | dpa

Ein PCR-Test in einem Labor in Stuttgart. Virologin Brinkmann fordert einen vermehrten Einsatz sogenannter Lollitests oder Gurgeltests. Diese können per PCR ausgewertet werden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa. (Quelle: dpa)