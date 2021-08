Scholz gegen Cluböffnungen

Getanzt werden darf auch mit Impfung und Test nicht

09.08.2021, 01:55 Uhr | dpa

Tanzende in einem Club in Köln vor der Pandemie (Archivbild). Noch immer sind die Musikclubs in Deutschland geschlossen. (Quelle: Thilo Schmülgen/imago images)

Trotz Hygienekonzepte und einem Testlauf in Berlin sieht es schlecht aus für Clubbetreiber. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht den Musikclubs in Deutschland keine Hoffnungen auf eine rasche Rücknahme der Abstands- und Maskenpflicht.

Olaf Scholz dämpft Erwartungen aus der Veranstaltungsbranche, was eine Öffnung von Clubs angeht. "Die Ansteckungsgefahren sind natürlich, wenn man dicht beieinander kommt, am größten", sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister Sonntagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD mit Vertretern der Schausteller-, Gastro- und Eventbranche auf dem Hamburger Dom. "Wir werden am Dienstag dazu keine Beschlüsse fassen", sagte er mit Blick auf die Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin.

Pilotprojekt in Berlin

Die LiveKomm, der Verband der Musikspielstätten in Deutschland, hatte am vergangenen Dienstag mit Blick auf die Bund-Länder-Runde ein Öffnungskonzept vorgelegt, das die sofortige Aufhebung der Masken- und Abstandspflicht für Live- und Clubveranstaltungen sowie die vollständige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen für den Indoorbereich ab Oktober vorsieht.

In Berlin war am Wochenende ein Testprojekt durchgeführt worden. Das Pilotprojekt für erste Clubnächte in der Hauptstadt unter Corona-Bedingungen ist aus Sicht der Berliner Clubcommission positiv verlaufen. Für die Nächte von Freitag bis Sonntag in sechs Berliner Clubs waren insgesamt 2.000 Tickets verkauft worden.



Zusammen mit den Beteiligten mussten 2.110 Menschen vorher einen PCR-Test machen. Dabei wurden sieben Covid-Fälle identifiziert, kontaktiert und an die Gesundheitsämter gemeldet. Am kommenden Freitag soll es eine Nachtestung aller Teilnehmenden sowie eine Online-Befragung der beteiligten Charité geben.