Erste Beschlüsse des Coronagipfels

Testpflicht für Ungeimpfte ab Inzidenz von 35

Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten Söder und Müller: In der Vergangenheit scheiterte die Bund-Länder-Runde mehrfach an zentralen Beschlüssen. (Quelle: Ipon/imago images)

Die Kanzlerin, Minister und Länderchefs stellen beim Coronagipfel die zentralen Weichen für den Herbst. Erste Einigungen gibt es zu einer Testpflicht in Sport und Gastronomie sowie zum Ende von Gratis-Tests.

Bund und Länder beraten seit kurz vor 13 Uhr per Videoschalte über die Weichenstellung in der Corona-Pandemie für Herbst und Winter. Dabei gibt es gleich zu Anfang laute Kritik. Bayerns Ministerpräsident Söder prangert laut "Bild"-Zeitung an, dass der vorab erarbeitete Beschlussentwurf "kein großer Wurf sei". Söder demnach weiter: "Wir drücken uns um die großen Entscheidungen."



Söder ist Verfechter von härteren Maßnahmen speziell für Ungeimpfte, er würde ihnen in Zukunft gerne auch mit Negativtest den Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens verbieten.

Markus Söder: Zu wenig, zu lasch ist Bayerns Ministerpräsidenten der vorab vorgelegte Entwurf. (Quelle: Sven Simon/imago images)



In einem Beschlussentwurf haben Bund und Länder bereits am Montagabend Punkte zusammengezurrt (mehr dazu lesen Sie hier). Erste Beschlüsse auf dem Gipfel fielen am frühen Dienstagnachmittag.

Die strittigen Themen und ersten Beschlüsse auf dem Gipfel an diesem Dienstag in der Übersicht:



► Ende für Gratis-Corona-Tests ab 11. Oktober

In Zukunft sollen Ungeimpfte ihre Corona-Tests selbst bezahlen. Weiterhin kostenlos getestet werden sollen demnach Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine Impfempfehlung vorliegt, wie zum Beispiel Schwangere und Minderjährige.



Laut übereinstimmenden Berichten von Reuters, "Bild" und "Spiegel" soll auf dem Gipfel früh der 11. Oktober als Stichtag für das Ende der Gratis-Tests beschlossen worden sein.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin den 10. oder 11. Oktober als mögliches Datum für das Ende der Gratistests. "Dann hat ab jetzt jeder acht Wochen Zeit, sich impfen zu lassen. Wer dieses Angebot leider nicht in Anspruch nimmt, der muss dann für Tests auch bezahlen", so Müller.

► Testpflicht für Ungeimpfte ab Inzidenz von 35

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss für den Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens in Zukunft ein negatives Testergebnis vorlegen. Laut übereinstimmenden Berichten hat der Coronagipfel am Dienstag beschlossen, dass die Testpflicht ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche gelten soll.



Der Beschlussentwurf sieht vor, dass diese Regel zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in der Innengastronomie, beim Sport (zum Beispiel in Fitnessstudios und Stadien), bei Veranstaltungen, Gottesdiensten und körpernahen Dienstleistungen wie Massagesalons und Friseuren gelten soll.



Hier wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ursprünglich aber noch weiter gehen. Ein Strategiepapier von Anfang August aus Spahns Haus sah vor, bei hohen Inzidenzen aus der "3G-Regel" eine "2G-Regel" zu machen: Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte wären dann von großen Teilen des öffentlichen Lebens auch mit Negativtest ausgeschlossen. Auch bei den Ministerpräsidenten gibt es Befürworter einer härteren Gangart gegenüber Ungeimpften. Bayerns Markus Söder gehört dazu. SPD-Länder wie Bremen aber sehen den Druck kritisch. Diskussionen sind programmiert.

► Neue Corona-Ampel zur Gefahreneinschätzung in der Pandemie

Bisher ist die Sieben-Tage-Inzidenz maßgeblicher Leitindikator in dieser Pandemie. Steigt sie zu hoch, drohen neue Beschränkungen bis hin zum Lockdown. Das passt nicht mehr zur aktuellen Lage, kritisieren viele Länderchefs. Schließlich wachse die Zahl der Geimpften, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie noch schwer erkranken. Sie wollen neue Indikatoren festlegen – zum Beispiel die Impfquote oder die Hospitalisierungsrate sowie die Belegung der Intensivstationen.



Der Beschlussentwurf vom Montagabend sieht aber keine konkreten neuen Indikatoren vor, sondern bleibt sehr allgemein. "Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens genau beobachten", heißt es dort lediglich.



NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) kündigte am Dienstag vor Start der Schalte bereits an: "Mit zunehmender Impfquote müssen wir ein breiteres Spektrum berücksichtigen." Auf der Grundlage verschiedener Indikatoren gelte es, einen klaren Mechanismus für Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Auch SPD-Ministerpräsidenten wie Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig (SPD) und Rheinland-Pfalz' Malu Dreyer (SPD) drangen vorab eindringlich auf eine neue, komplexere Corona-Ampel.



► Verlängerung der epidemischen Notlage

Die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wurde am 11. Juni zuletzt verlängert. An ihr hängen zentrale Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Mitte September läuft sie ohne erneute Verlängerung aus. Im Beschlussentwurf vom Montagabend wird ihre Verlängerung festgelegt, auch die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich dafür aus. Aber unumstritten ist dieser Punkt nicht.



Zuletzt dachte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn darüber nach, die Notlagen-Regelung schon jetzt auslaufen zu lassen. Grund: Die wichtigsten Regeln seien auf Länderebene verankert, weitere könnten auch dort festgelegt werden. In der CDU gibt es weitere Stimmen, die sich dafür aussprechen, die Ausnahmeregel Mitte September zu beenden.