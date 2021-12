Quarantäne für Reisende

Großbritannien als Virusvariantengebiet eingestuft

18.12.2021, 22:51 Uhr | dpa, t-online, wan

Für Reisende aus Großbritannien nach Deutschland gibt es ab Montag erhebliche Einschränkungen. Das RKI erklärte am Samstagabend das Land zum Virusvariantengebiet. Das ist die höchste Corona-Risikokategorie.

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wird Großbritannien von der Bundesregierung ab Montag als Virusvariantengebiet eingestuft. Dazu zählen auch Nordirland, die Isle of Man, alle Kanalinseln und britische Überseegebiete.

Das gab das Robert Koch-Institut am Samstagabend bekannt. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland erheblich eingeschränkt. Fluggesellschaften dürfen im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von Großbritannien nach Deutschland befördern. Es handelt sich aber nicht um ein Flugverbot. Die Regel gilt auch für den Bahn- oder Schiffsverkehr. Außerdem wird vor der Abreise ein PCR-Test verlangt und ein solcher auch bei der Ankunft durchgeführt.



14 Tage Quarantäne für alle Reisende

Ferner müssen sich Reisende in eine 14-tägige Quarantäne begeben, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Eine Verkürzung ist nicht möglich.

Bislang sind Südafrika, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik

Namibia und Simbabwe Virusvariantengebiete.

Großbritannien hatte am Freitag mit mehr als 93.000 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand gemeldet, am Samstag waren es gut 90.000 neue Fälle. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt ebenfalls wieder an. Die Zunahme von Omikron-Fällen verläuft dabei in erschreckendem Tempo: Am Samstag wurden in Großbritannien 10.059 neue Omikron-Fälle gemeldet – dreimal so viele wie am Tag zuvor. Insgesamt gibt es damit im Vereinigten Königreich rund 25.000 bestätigte Omikron-Fälle.