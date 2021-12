Aktuelle Corona-Lage

Lauterbach: Vierte Impfung wird notwendig sein

22.12.2021, 13:34 Uhr | t-online, lw

Das Robert Koch-Institut hält die neuen Corona-Regeln für unzureichend – und macht daraus kein Geheimnis. Nun haben sich Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Wieler gemeinsam geäußert.



Kurz vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Dienstag hat eine Stellungnahme des Robert Koch-Instituts (RKI) für Aufregung gesorgt. Die Behörde hatte wegen der Gefahr durch die neue Omikron-Variante sofortige maximale Kontaktbeschränkungen gefordert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in der Schalte laut Teilnehmern, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber "nicht abgestimmt" gewesen. Das dürfe nicht passieren.

Die Politik folgte den Empfehlungen bei den neuen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht. Einen Tag später saß Lauterbach nun gemeinsam mit RKI-Chef Lothar Wieler auf dem Podium der Bundespressekonferenz und hat den Streit erklären müssen. Mit dabei war auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen.

13.33 Uhr: Wie lange hält der Boosterschutz bei Omikron?

Lauterbach: "Das wissen wir nicht." Es könnte sein, dass der Impfschutz nicht allzu dauerhaft ist. Darauf sei man vorbereitet und habe 80 Millionen Omikron-Dosen von Biontech ab April oder Mai gekauft. Eine vierte Impfung sei notwendig.

13.31 Uhr: Erwarten Sie, dass angesichts der Omikron-Welle auch in Deutschland im Januar ein harter Lockdown nötig sein wird?

Wieler: "Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass wir uns an den Fakten orientieren." Das könne man erst im Januar machen.

13.29 Uhr: Der Ethikrat hat zur Impfpflicht seine Empfehlung gegeben. Wann rechnen Sie damit, wann der Bundestag sich damit beschäftigt?

Lauterbach: "Ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass das eine Ethikfrage ist, die der Bundestag so beantworten sollte, dass aus der Mitte des Parlaments entsprechend Vorschläge gemacht werden." Er wolle an einem Antrag mitwirken, der eine solche Impfpflicht vorsieht. Andernfalls könnten immer wieder neu kommende Wellen nicht bekämpft werden.

13.27 Uhr: Sind Sie überrascht über die Wirkung des RKI-Papiers?

Wieler: "Ich mache meine Arbeit und die ist wissenschaftlich fundiert in erster Linie."

13.24 Uhr: Wann wird die Booster-Impfung für Jugendliche zugelassen?



Lauterbach: "Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht." Das sei ein großes Problem, da bei manchen Kindern der Impfschutz bereits abnehme, die im Sommer geimpft wurden.

13.21 Uhr: Wie gehen Sie gegen mangelhafte Schnelltests vor?

Lauterbach: Das Paul-Ehrlich-Institut teste die Tests. Die Tests, die besonders hochwertig seien, dominierten den Markt. "Ich schaue mir das aber sehr gerne nochmal an." Es sei davon auszugehen, dass die Schnelltests auch bei der Omikron-Variante anschlagen.

13.19 Uhr: Gibt es eine spezielle Verteilung von Novavax?

Lauterbach: "Eine spezielle Verteilung haben wir uns nicht überlegt." Es gehe um Angebot und Nachfrage, wenn man den Impfstoff im Januar bekomme. Er rechne etwa mit größerer Nachfrage in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Bayern. Vom Totimpfstoff Valneva habe man elf Millionen Dosen bestellt, dieser sei noch nicht zugelassen.

13.16 Uhr: Welche Pläne haben Sie an Praxen und Apotheken als Teil der kritischen Infrastruktur?

Lauterbach: "Zunächst hoffen wir natürlich diese rasant steigenden Infektionszahlen abzuwenden." Die Praxen und Apotheken seien zentraler Baustein der kritischen Infrastruktur. Wegen der sehr hohen Impfquote hoffe er, nun besser gerüstet zu sein.

Gassen: Er sei zuversichtlich, dass es nicht dazu kommen wird, dass die Menschen nicht versorgt werden können.

13.15 Uhr: Wann werden die ersten Novavax-Impfdosen verimpft?

Lauterbach: Man rechne mit einer Lieferung von vier Millionen Dosen im Januar.



13.12 Uhr: Ist es sinnvoll, wenn der Expertenrat sich nicht auf das Bestmögliche einigt?

Lauterbach: Er sei mit den Mitgliedern des Expertenrats im Austausch. Es gehe nicht um den "kleinsten gemeinsamen Nenner". Der Expertenrat sei sehr klar geworden, wie die nächste Welle aussehen wird. Man tue einen Graben auf, "der in Wirklichkeit nicht besteht".

13.11 Uhr: Gibt es einen Testmangel?

Lauterbach: Bei den PCR-Tests habe man in manchen Regionen die Belastungsgrenze erreicht. Bei den Schnelltests könne der Bedarf gedeckt werden.

13.10 Uhr: Lauterbach: "Ich finde die Diskussion nicht so besonders interessant."

13.07 Uhr: Warum haben Sie nach dem Gipfel eine abweichende, schärfere Position zu veröffentlichen?

Wieler: Der Expertenrat analysiere die Lage und fordere dazu auf, dass etwas getan werden muss. Das RKI münze die Forderung in konkrete Empfehlungen um.



13.06 Uhr: Lauterbach sagt, man sei in der Vorbereitung, alle kritischen Infrastrukturen zu sichern. "Aber ob und wann uns eine Welle so hart treffen würde, dass diese Notfallpläne umgesetzt werden müssen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht."

13.03 Uhr: Welche politische Rolle hat das Weihnachtsfest bei den Bund-Länder-Beschlüssen gespielt?

Lauterbach: Die Weihnachtstage seien keine besondere epidemische Herausforderung. "Die Fallzahlen sind im letzten Jahr nicht wesentlich gestiegen." Man müsse in den Weihnachtstagen besonders aufeinander Acht geben. Er rate allen, sich vorher zu testen – nicht nur denjenigen, die Ungeimpfte oder Ältere besuchen.



13.01 Uhr: Erheblicher Wirbel um RKI-Papier. Stehen Sie zu Herrn Wieler?

Lauterbach: "Sonst säße er hier nicht." In seinem Haus gebe es keine Zensur bei wissenschaftlichen Arbeiten. Da sei auch das RKI eine ganz zentrale Quelle.

Wieler: "Ich habe dem nichts hinzuzufügen." Das RKI gebe kontinuierlich EMpfehlungen heraus.

12.58 Uhr: Wie können Daten bei den Impfzentren und Ärzten hinterlegt werden?

Lauterbach: Daran arbeite man derzeit. Zum jetzigen Zeitpunkt müsse es erst einmal darum gehen, mit möglichst hohem Tempo unbürokratisch viel zu impfen.



12.56 Uhr: Wie steht es um die ausreichende Impfstoffversorgung?



Lauterbach: "Wir haben 30 Mio. Boosterdosen von Moderna jetzt zur Verfügung." Insgesamt habe man drei Millionen Biontech-Dosen zur Verfügung.



12.53 Uhr: Nun stellen die Journalistinnen und Journalisten Fragen.

Müssen Kinder auch geboostert werden? Müssen die Kontaktbeschränkungen früher kommen?

Lauterbach: "Derzeit ist eine Booster-Impfung für Kinder nicht zugelassen."

Wieler: "Der gestrige MPK-Beschluss war ja sehr eindeutig." Der Zeitraum, wann das gemacht werde in den einzelnen Bundesländern, sei offen. "Natürlich wird unabhängig davon ja an jeden einzelnen appelliert." Es hänge vom Verhalten der Menschen ab.

12.48 Uhr: Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat das Wort. Das Impfziel bis Ende des Jahres sei erreichbar. "Wir impfen über sechs Millionen Menschen in Deutschland jede Woche." Damit sei Deutschland weit über dem EU-Schnitt. Zwei von drei Impfungen würden in Praxen gemacht. "Die aktuellen Zahlen sind sehr ermutigend." Die Impfung sei das schärfste Schwert im Kampf gegen Corona. Es sei noch unklar, wann Novavax zur Verfügung stehe. "Wir haben eine gute Chance mit der Booster-Kampagne."

12.44 Uhr: "Wir können nach wie vor nicht wissen, ob Omikron weniger krank macht." Die Variante sei aber sehr übertragbar. Die Situation werde sich in Kürze wieder verschärfen. Im schlechtesten Fall müsse mit einer Überlastung des Gesundheitssystems gerechnet werden. "Mit einer dritten Impfung verbessert sich der Schutz vor einer symptomatischen Infektion auf 70 bis 80 Prozent." Omikron könnte in drei Wochen dominieren. "Bei der Auffrischungsimpfung sollte man nicht auf einen Wunschimpfstoff warten." Sowohl Biontech als auch Modern boten einen guten Schutz. "Das Weihnachtsfest soll aber nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht." Man sollte möglichst wenig und wenn dann immer dieselben Menschen treffen.

12.41 Uhr: Nun hat RKI-Chef Lothar Wieler das Wort. Die epidemische Lage werde über die Feiertage nur unvollständig abgebildet. Weniger Menschen gingen zum Arzt, mehr Bürger seien in Urlaub. "Aber wir wissen natürlich trotzdem ganz genau, was zu tun ist." Je kleiner das Kontaktnetzwerk ist, desto weniger verbreite sich das Virus. "Unser aller Verhalten ist hier wirklich entscheidend." Die rückläufigen Zahlen würden noch keine Entspannung bedeuten. "Kliniken und Intensivstationen sind weiterhin am Limit." Es würden weiterhin etwa 2.000 Covid-Todesfälle registriert. Wegen Omikron müsse mit einer Entwicklung "mit einer noch nie da gewesenen Dynamik" gerechnet werden.

12.39 Uhr: In Kürze werde der Impfstoff von Novavax zur Verfügung gestellt. "Viele Ungeimpfte sind keine Querdenker." Es seien teils Menschen, die die Impfung bislang aufgeschoben hätten. "Wir können wirklich so schnell und so viel boostern, wie wir wollen."

12.35 Uhr: Man sehe auch in den Studien, dass die Wirksamkeit der Booster-Impfung zwischen 70 und 80 Prozent liege, mit Blick auf die Symptomatik. "Wahrscheinlich ist der Schutz vor schwerer Erkrankung sehr hoch." Optimalerweise sollten insgesamt 60 Millionen Menschen geboostert werden. Der Moderna-Impfstoff sei besonders gut. Zwischen dem 24. Dezember und dem 9. Januar bekämen die Ärzte mehr Geld pro Impfung. "Wir haben hier aus meiner Sicht eine einmalige Chance."

12.31 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Zunächst hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Wort. Die Fälle der Delta-Variante würden langsam gut in den Griff bekommen. "Die Maßnahmen wirken." Man müsse aber mit einer fünften Welle rechnen. Die Omikron-Welle lasse sich in Deutschland nicht mehr verhindern. "Darauf bereiten wir uns derzeit intensiv vor." Unter der Woche infizierten sich deutlich weniger Menschen als am Wochenende. Deshalb müssten Clubs und Bars nun geschlossen werden. Der wichtigste Baustein der Bekämpfung der Omikron-Welle sei die Booster-Impfkampagne. Die Wirksamkeit setze bereits eine Woche nach der Booster-Impfung ein.