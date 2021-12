"Ihr habt bis morgen Zeit"

Soldat stellt Regierung Ultimatum – Bundeswehr alarmiert

Drohvideos eines mutmaßlichen Soldaten alarmieren die Bundeswehr. Der angebliche Oberfeldwebel verlangt von der Regierung, die Impfpflicht für Armeeangehörige zurückzunehmen.

Ein Soldat der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall alarmiert mit wüsten Drohungen und einem Ultimatum an die Bundesregierung die Sicherheitsbehörden. Das Verteidigungsministerium sprach von Drohungen gegen den Rechtsstaat, die nicht hinnehmbar seien. "Die Konsequenzen werden bereits geprüft." Auch das Kommissariat für Staatsschutz bei der Polizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Aussagen auf ihre Strafbarkeit.

Videonachricht: In Uniform stellt der Mann sein Ultimatum, die Impfplicht zurückzunehmen. (Quelle: Screenshot Telegram)

Der Mann hat am Mittwochabend auf einer "Querdenker"-Kundgebung gesprochen und anschließend ein Video veröffentlicht. Darin erklärt er: "Ihr habt bis morgen Zeit, Euch dazu zu äußern und von diesen wahnwitzigen, verfassungsfeindlichen Vorhaben zurückzutreten." Gemeint ist damit offenbar die geplante Impfpflicht. Das Video wurde nach Mitternacht in einem Telegram-Kanal veröffentlicht, den der Mann offenbar zumindest mitbetreut.

In der Ansprache zuvor hatte er erklärt, die "Feiglinge und Hochverräter am Grundgesetz" bräuchten sich keine Chance ausrechnen: "Euch wird man in Scherben schlagen, eure Leichen wird man auf den Feldern verstreuen."



Das Ministerium spricht in einem ersten Statement noch von einem "angeblichen Soldaten". Es kursiert allerdings auch ein Schreiben des Mannes an einen Kompaniechef des Gebirgsjägerbataillons 231. Darin begründet er seine förmliche Ablehnung der Duldung einer Impfung. Soldaten haben bei Impfungen eine Duldungspflicht. Irritierend an dem Schreiben ist die Schreibweise "Mayor" in der Anrede an den Vorgesetzten. Der Dienstgrad schreibt sich mit "j".



In dem Schreiben erklärt der mutmaßliche Bundeswehrsoldat auch, sein Vorgesetzter solle zur Anhörung besser eine Pistole mitbringen. "Sie werden mich nicht nur abstrafen, sondern erschießen müssen, damit ich aufhöre, für meinen Eid einzustehen." Er erklärt auch, er werde sich für die Freiheitsrechte opfern, wenn es notwendig sein sollte und sieht sich offenbar in der Tradition von Militärs im Widerstand in der NS-Zeit.



Der Rechtsextremismus- und Social-Media-Experte Josef Holnburger berichtet, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen der Corona-Maßnahmen Gewalt angedroht und zum Kampf aufgerufen hat. Auf Telegram ist er rege, schrieb in mehreren Dutzend Gruppen.