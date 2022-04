Nach Beratungen von Bund und Ländern

Lauterbach: Corona-Isolation ab 1. Mai nur noch freiwillig

04.04.2022, 18:04 Uhr | AFP, dpa

Karl Lauterbach: Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab dem 1. Mai auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte der Bundesgesundheitsminister am Montag in Berlin. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Isolationszeit bei einer Corona-Erkrankung wird deutlich verkürzt. Das gab Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach Beratungen mit den Ländern bekannt. Für diese soll es außerdem in Zukunft keine gesetzliche Verpflichtung mehr geben.

Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern.

Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich – für alle anderen gelte dann nur noch "die dringende Empfehlung", sich im Fall einer Infektion in Isolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten. Kontaktpersonen von Infizierten wird demnach ebenfalls "dringend empfohlen", für fünf Tage in Quarantäne zu gehen. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich selbst regelmäßig testen.

Freiwilligkeit gilt auch mit Symptomen

"Die jetzige Regelung funktioniert zwar, ist aber dauerhaft nicht notwendig", sagte Lauterbach. Ab dem 1. Mai solle ein Verfahren greifen, "das im Großen und Ganzen auf Freiwilligkeit beruht". Die Neuregelung gelte für Infizierte mit Symptomen und ohne Symptome gleichermaßen. Die Neuregelung müsse von den Ländern umgesetzt werden.

Für infizierte Beschäftigte im medizinischen Bereich sollten die bisherigen Quarantäne- und Isolationsregeln fortgelten: Sie können die Isolation nach fünf Tagen mit einem negativen Schnell- oder PCR-Test beenden.

Den aktuellen Stand des Pandemiegeschehens bewertete Lauterbach vorsichtig optimistisch. "Der Wendepunkt scheint erreicht zu sein", sagte er. "Die Fallzahlen gehen zurück." Allerdings sei das Land noch "nicht in einer Situation, in der man entwarnen kann".