Landtagswahl Schleswig-Holstein

Muss Deutschlands beliebtester Ministerpräsident noch zittern?

25.04.2022, 16:56 Uhr | t-online, Mey

Showdown in Schleswig-Holstein: CDU-Politiker Daniel Günther will Ministerpräsident bleiben und die Koalition am liebsten fortsetzen, doch bei der Landtagswahl könnten auch andere Modelle möglich werden.

Nach dem Saarland ist Schleswig-Holstein das zweite von vier Bundesländern, in denen in diesem Jahr Landtagswahlen stattfinden. Es folgen: Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.



Die CDU ist nach dem Wahldebakel im Saarland unter Druck. Eine Pleite von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) würde die Lage für den neuen Parteichef Friedrich Merz verschärfen. Doch wie stehen Günthers Chancen? Und was sollten Sie sonst noch zur Wahl wissen? Ein Überblick.

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein findet am Sonntag, dem 8. Mai 2022, statt. Wahlberechtigte können ihre Stimme an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr abgeben. Auch eine Briefwahl ist möglich.

Wahlberechtigt sind Deutsche, die mindestens 16 Jahre alt sind. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Personen mindestens seit sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Außerdem dürfen sie nicht gerichtlich vom Wahlrecht ausgeschlossen sein und müssen im Wählerverzeichnis der Heimatgemeinde geführt werden.

In Schleswig-Holstein gibt es 35 Wahlkreise mit jeweils ähnlichen Bevölkerungszahlen. Insgesamt leben knapp 2,9 Millionen Menschen in dem Bundesland.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme werden die Wahlkreiskandidaten gewählt, die Zweitstimme wird für die Landesliste einer Partei abgegeben. Letztere ist maßgeblich für die Sitzverteilung im Kieler Landtag.

Bei der Landtagswahl 2017 im nördlichsten Bundesland Deutschlands setzte sich die CDU (32 Prozent) als stärkste Kraft durch. Dahinter folgten die SPD (27,3 Prozent), die Grünen (12,9 Prozent), die FDP (11,5 Prozent) sowie die AfD (5,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag im Mai 2017 bei 64 Prozent.

Daniel Günther (CDU): Seit 2009 gehört Günther dem Landtag in Schleswig-Holstein an, seit 2017 ist er Ministerpräsident. Der 48-Jährige hofft auf eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition. Er verspricht vor allem eine bessere Förderung der Schüler, so soll beispielsweise die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben und Informatik zum Pflichtfach werden. Außerdem will er Schleswig-Holstein zum ersten klimaneutralen Industrieland machen sowie in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren.

Thomas Losse-Müller (SPD): Dem im Ruhrgebiet geborenen SPD-Mann könnte seine geringe Bekanntschaft zum Verhängnis werden. Nur ein Viertel der Wähler kennt Losse-Müller überhaupt. Er will ähnliche Ziele verfolgen wie sein Konkurrent Günther, zum Beispiel mehr Klimaschutz und Digitalisierung an Schulen. Zusätzlich möchte die SPD die Kita-Gebühren in Schleswig-Holstein abschaffen, was Ministerpräsident Günther für "nicht finanzierbar" hält. Auch soll eine Mietpreisbremse eingeführt werden.

Monika Heinold (Die Grünen): Natürlich geht es bei der Finanzministerin und ihrer Partei in erster Linie um das Thema Klimaschutz. Das Ziel: Klimaneutralität schon im Jahr 2035. Dafür sollen mehr Windräder gebaut und Neubauten verpflichtend mit einer Solaranlage ausgestattet werden.



Bernd Buchholz (FDP): Die FDP hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt und will ihren Stimmenanteil von 11,5 auf 15 Prozent steigern. Dafür verspricht die FDP ebenfalls mehr Investitionen in Bildung, aber auch ein Förderprogramm für die Industrie. Außerdem sollen mehr Offshore-Windparks auf dem Wasser gebaut werden.

Als Favorit in den Wahlkampf geht erneut die CDU mit Landeschef Günther. Laut einer Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des NDR aus der vergangenen Woche erhalten die Christdemokraten die Stimme von 38 Prozent der Befragten. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorangegangenen Umfrage vom 31. März.

Die SPD bleibt der Erhebung zufolge unverändert bei 20 Prozent, die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte auf 16 Prozent. Für die FDP entscheiden sich neun Prozent der Wahlberechtigten, das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Für die AfD votieren unverändert sechs Prozent der Befragten.

Die Wahlberechtigten favorisieren weiterhin eine CDU-geführte Landesregierung. Drei Viertel der Befragten sind mit der Arbeit des bisherigen Kabinetts zufrieden. Dieser Zuspruch geht einher mit der Popularität von Ministerpräsident Daniel Günther. 76 Prozent der Wahlberechtigten sind zufrieden oder sehr zufrieden mit seiner Arbeit (plus zwei Prozentpunkte). Damit ist Günther im bundesweiten Infratest-Vergleich der beliebteste Ministerpräsident.

Dem letzten Umfragestand zufolge könnte die CDU zwar theoretisch Jamaika fortsetzen, aber auch mit nur einem Partner weiterregieren. Ein Bündnis mit den Grünen hätte eine sichere Mehrheit. Ebenso wäre eine schwarz-gelbe Koalition nicht ausgeschlossen. Eine Regierung unter SPD-Führung wäre hingegen auf die Bündnispartner Grüne, SSW und FDP angewiesen.