MĂŒnchen (dpa) - Nach dem ĂŒberraschenden RĂŒcktritt von CSU-GeneralsekretĂ€r Stephan Mayer will sich am Mittwochvormittag Parteichef Markus Söder öffentlich dazu Ă€ußern. FĂŒr 10.00 Uhr hat die CSU zu einem Pressestatement Söders in die CSU-Zentrale eingeladen.