M├╝nchen (dpa) - CSU-Generalsekret├Ąr Martin Huber will seine Dissertation erneut von der Universit├Ąt ├╝berpr├╝fen lassen - im Raum stehen Plagiatsvorw├╝rfe. "Meine Doktorarbeit wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt", teilte Huber am Sonntag mit.

"Dennoch bitte ich aus Gr├╝nden der Transparenz die Ludwig-Maximilians-Universit├Ąt M├╝nchen, die Arbeit erneut zu ├╝berpr├╝fen." Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" dar├╝ber berichtet. Hintergrund sind Vorw├╝rfe des Plagiatsforschers Jochen Zenth├Âfer, der in der "Bild am Sonntag" von Zitaten ohne oder mit falscher Quellenangabe in der Dissertation sprach.