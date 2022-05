Triumph für die Union: Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther haushoch gewonnen. Nur zwei Wahlkreise gehen an eine andere Partei.

Nach einer Serie von Wahlniederlagen in Bund und Ländern triumphiert die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Entsprechend überwiegt das Schwarz auf der Karte der Wahlkreisergebnisse.

Das Bundesland hat 35 Wahlkreise. Die CDU hoffte nach ersten Umfragen darauf, in allen Wahlkreisen zu siegen. Laut ersten Hochrechnungen hat sie dieses Szenario nur knapp verfehlt: Bei den Zweitstimmen der Wähler gehen zwei Wahlkreise an eine andere Partei.

In Kiel-Nord und Lübeck-Süd konnten die Grünen knapp den Sieg einfahren. So stimmten in Lübeck-Süd 32,8 Prozent der Wähler für die Grünen und 27,9 Prozent für die CDU. In Kiel-Nord gingen 32,4 Prozent der Stimmen an die Grünen und 28,6 Prozent an die CDU.