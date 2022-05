Triumph f├╝r die Union in Schleswig-Holstein, aber dennoch: Zwei Wahlkreise gehen an eine andere Partei. Die Gr├╝nen k├Ânnen sich auch erstmals ├╝ber Direktmandate bei der Landtagswahl im Norden freuen.

Nach einer Serie von Wahlniederlagen in Bund und L├Ąndern triumphiert die CDU von Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther in Schleswig-Holstein. Entsprechend ├╝berwiegt das Schwarz auf der Karte der Wahlkreisergebnisse. Die CDU hatte nach ersten Umfragen gehofft, in allen Wahlkreisen siegen zu k├Ânnen. Dieses Ziel hat sie nur knapp verfehlt. Bei den Zweitstimmen der W├Ąhler gehen zwei von den insgesamt 35 Wahlkreisen an eine andere Partei.

In Kiel-Nord und L├╝beck-S├╝d konnten die Gr├╝nen knapp den Sieg einfahren. So stimmten in L├╝beck-S├╝d 32,8 Prozent der W├Ąhler f├╝r die Gr├╝nen und 27,9 Prozent f├╝r die CDU. In Kiel-Nord gingen 32,4 Prozent der Stimmen an die Gr├╝nen und 28,6 Prozent an die CDU.