Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat streng gefasste gesetzliche Kriterien f├╝r eine sogenannte Triage in Aussicht gestellt, also f├╝r eine Priorisierung von Patienten bei zu knappen Kapazit├Ąten.

In der Corona-Pandemie war das Thema wegen teils ausgelasteter Intensivstationen in den Fokus ger├╝ckt. Der Begriff Triage bedeutet, dass ├ärzte bei zu wenig Beatmungsger├Ąten oder Betten eine Reihenfolge festlegen, wer zuerst behandelt wird. Hintergrund der vorgesehenen Neuregelung ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Ende vergangenen Jahres. Demnach muss der Bundestag "unverz├╝glich" Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triage treffen. Bisher gibt es dazu keinen Gesetzesrahmen, sondern wissenschaftlich erarbeitete Empfehlungen f├╝r ├ärztinnen und ├ärzte.

Lauterbach sagte, dass nach dem Urteil der "Graubereich von medizinischen Entscheidungen" ausgeleuchtet werden m├╝sse. Dazu werde das Ministerium in K├╝rze einen Entwurf als Formulierungshilfe f├╝r die Koalitionsfraktionen vorlegen. "Triage-Entscheidungen waren in dieser Pandemie in Deutschland zwar eine reelle Gefahr, aber nie Alltag", sagte Lauterbach. "Durch Corona-Ma├čnahmen und Patientenverlegungen ist es uns gelungen, alle Kranken gut zu versorgen. Das soll auch in Zukunft so bleiben."