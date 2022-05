Adidas: Kritik an Werbung mit nackten BrĂŒsten

Landtagswahl GĂŒnther schlĂ€gt CDU-Parteitag Fortsetzung von Jamaika vor Von dpa Aktualisiert am 11.05.2022 - 17:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. Die CDU um Schleswig-Holsteins MinisterprĂ€sidenten Daniel GĂŒnther hat die Landtagswahl souverĂ€n gewonnen. (Quelle: Frank Molter/dpa./dpa)

Kiel (dpa) - Schleswig-Holsteins MinisterprĂ€sident Daniel GĂŒnther will einem an diesem Mittwochabend tagenden kleinen Parteitag der Landes-CDU offiziell vorschlagen, die Koalition mit GrĂŒnen und FDP in der neuen Legislaturperiode fortzusetzen.

DarĂŒber berichtete die "Welt", die sich auf Angaben eines Mitglieds des CDU-Landesvorstandes beruft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte GĂŒnther diesen Vorschlag auch bereits am Dienstagabend der CDU-Landtagsfraktion unterbreitet.

FĂŒr eine Mehrheit im Landtag brĂ€uchte die CDU keine Dreierkoalition. Sie könnte auch mit allen anderen Parteien im Landtag ZweierbĂŒndnisse bilden, GrĂŒne und FDP inklusive.

GĂŒnther werde den ungewöhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung erklĂ€ren, die das Jamaika-BĂŒndnis in der Bevölkerung genieße, hieß es laut "Welt" in Parteikreisen. Die Nord-CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag als mit Abstand stĂ€rkste Partei hervorgegangen.

Am Dienstag nĂ€chster Woche fĂŒhrt GĂŒnther SondierungsgesprĂ€che zunĂ€chst mit den GrĂŒnen und dann mit der FDP. Er hatte bereits am Montag signalisiert, dass er mit beiden Parteien auch in der nĂ€chsten Wahlperiode regieren möchte.

Auch Kubicki fĂŒr Jamaika-Neuauflage

Zuvor hatte sich Schleswig-Holsteins ehemaliger FDP-Landtagsfraktionschef und FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki fĂŒr eine Neuauflage der Jamaika-Koalition im Norden stark gemacht.

"Die Idee von Daniel GĂŒnther ist doch charmant, Jamaika fortzufĂŒhren", sagte Kubicki den "Kieler Nachrichten". Die Liberalen seien dazu ausdrĂŒcklich bereit. "Wir haben immer erklĂ€rt, dass wir uns nicht beteiligen, wenn wir nicht gebraucht werden. Aber die GrĂŒnen werden im Zweifel genauso viel oder so wenig gebraucht wie wir."