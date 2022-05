Die Parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, verteidigt Lambrechts Verhalten. Sie habe alles rechtens angemeldet und abgewickelt, so Mast vor Journalisten in Berlin . Die Verteidigungsministerin mache ihren Job "sehr engagiert, ernsthaft und durchsetzungsstark". Es gebe gr├Â├čere Themen, ├╝ber die man sich aufregen k├Ânne.

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Lambrecht (SPD) gegen Kritik in Schutz genommen. Die Ministerin mache einen "engagierten Job", sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Strack-Zimmermann dazu: "Ich bin mir sicher, dass die Ministerin sich dar├╝ber bewusst ist, dass das nicht geschickt war." Ma├čstab m├╝sse jedoch sein, ob sie ihre Amt gut wahrnehme.

Lambrecht hatte in einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland Mitte April ihren 21-j├Ąhrigen Sohn mitgenommen. Am n├Ąchsten Tag und nach einer Hotel├╝bernachtung ging es mit Auto und Personensch├╝tzern auf die nahe Insel Sylt. Das Verteidigungsministerium verweist darauf, dass Lambrecht den Mitflug ordnungsgem├Ą├č beantragt und die Kosten voll ├╝bernommen habe.