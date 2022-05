Wilhelmshaven (dpa) - F├╝r ein Tempolimit auf Autobahnen haben sich die Umweltminister der Bundesl├Ąnder auf ihrer Konferenz in Wilhelmshaven ausgesprochen.

"Wir m├╝ssen Klimaschutz auch durch ein Tempolimit mit voranbringen", sagte der Vorsitzende der Konferenz, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), am Donnerstag.

Zwar h├Ątten Bayern und Nordrhein-Westfalen in einer Protokollnotiz vermerkt, dass sie die Wirkung eines Tempolimits f├╝r begrenzt hielten und dieses "aus Gr├╝nden der Verh├Ąltnism├Ą├čigkeit" nicht mittr├╝gen. Der Beschluss sei aber einstimmig gefasst worden, sagte Lies. Ein solches Ministervotum habe es zuvor noch nicht gegeben. Eine H├Âhe des geforderten Tempolimits wurde im Beschluss nicht genannt. Lies favorisiert Tempo 130.

Zugleich sprachen sich die Umweltminister zusammen mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) daf├╝r aus, den Einsatz von Biosprit aus angebauten Pflanzen per Gesetzes├Ąnderung zu begrenzen. Allein in Deutschland w├╝rden 2,4 Millionen Tonnen Futter- und Lebensmittel eingesetzt, um Bioethanol als Kraftstoffbeimischung zu produzieren. "Wir wollen Teller statt Tank", sagte Lies. "Ich glaube, dass es kl├╝ger w├Ąre, wenn wir die Fl├Ąchen nutzen, um Lebensmittel anzubauen." Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Umweltministerkonferenz.